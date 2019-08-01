Роль пьяного полицейского обернулась арестом

Актера театра «Современник» арестовали на восемь суток за роль полицейского в клипе. Поводом стала видеозапись, на которой артист Дмитрий Смолев в форме сотрудника ГИБДД, стоя на набережной, курит и изображает пьяного. В итоге актеру вменили две административные статьи — мелкое хулиганство и незаконное ношение формы. В МВД заявили, что своим поведением Смолев «дискредитировал органы внутренних дел». Насколько оправданно такое наказание? Об этом — Яна Лубнина и Владимир Соколов.

Дмитрий Смолев служит в «Современнике» уже больше десяти лет. Задержали его как раз перед постановкой, в которой он должен был исполнить роль Д'Артаньяна. Но режиссер Михаил Ефремов был вынужден сообщить зрителям, что Смолева «загребли». А правоохранительные органы, по мнению Ефремова, не обладают чувством юмора, раз восприняли шутливый ролик всерьез.

Справедливости ради, Смолева легко можно принять за пьяного сотрудника полиции, дежурящего прямо в центре Москвы. На видео форма ничем не отличалась от настоящей. А сам он с трудом выговаривал слова и шатался. Актер сыграл настолько убедительно, что сначала сотрудники московской ГИБДД стали искать нарушителя в собственных рядах. Только потом с помощью коллег из ОВД «Якиманка» они вышли на 37-летнего Дмитрия Смолева. На допросе он объяснил, что все это была шутка, никто и не пытался задеть чьи-то чувства.

Как говорят юристы, за незаконное ношение формы в России наказывают довольно редко. Да и само использование формы в творческих целях никогда не требовалось отдельно согласовывать, рассказал “Ъ FM” креативный продюсер сериала «След» Юрий Харнас: «Съемки, касающиеся передвижения по городу автотранспорта с эмблемами ДПС, согласовываются с правоохранительными органами. Есть какой-то официальный тариф, который оплачивается в городе, и он снимается как в Москве, так и во всем мире. По поводу формы я ни разу не слышал, чтобы у сотрудников правоохранительных органов были претензии — у меня не было таких вопросов».

И хотя за мелкое хулиганство действительно можно получить до 15 суток ареста, вряд ли в действиях актера можно усматривать правонарушение. Член Палаты адвокатов города Москвы Антон Бакулин считает, что решение суда следует обжаловать: «С точки зрения законодательства по административным правонарушениям предусмотрена санкция за незаконное ношение форменной одежды. Но при этом по положениям Гражданского кодекса об авторских правах существуют такие нормы, как использование актерами соответствующей одежды.

По моему мнению, данный состав не образует административно наказуемое деяние. Необходимо обжаловать однозначно».

В театре «Современник» сказали, что репертуар из-за отсутствия актера не пострадает. Но если такие случаи станут массовыми, пострадать может все пародийное искусство, считает доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский: «С пьяными гаишниками я в жизни не сталкивался. Были противные пару раз, и я тоже бывал не прав с ними, но я могу понять их, что их это обижает. Но я не уверен, что этот актер хотел именно нанести по ним удар. К искусству, к пародии лучше относиться с мягким сердцем. Все сейчас стали обиженные, мне кажется. Нам всем нужно учиться смеяться над разными вещами, и тогда всем нам будет лучше».

Вспоминается еще одна история: весной прошлого года один из пассажиров метро, приняв росгвардейца за своего знакомого, его приподнял. В итоге — уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие попросило год условно, а суд выписал шутнику штраф в 20 тыс. Получается, когда задеты чувства силовиков, специальная статья не требуется.

За ношение полицейской формы наказывают уже не первый раз. Например, блогера из Тюмени сотрудники также вычислили по видеозаписи из интернета. Ему выписали штраф в 1,5 тыс. руб. и изъяли форменную одежду. Весной этого года также оштрафовали родителей школьницы, которая оделась в полицейскую форму на последний звонок.