WSJ: перед задержанием Калви получил сообщение о встрече от инициатора дела Baring Vostok

За день до ареста Майкл Калви получил сообщение в WhatsApp о подтверждении встречи от акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, инициатора дела против американского инвестора, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ). По информации издания, именно по приглашению от господина Юсупова и его партнера Артема Аветисяна Майкл Калви приехал в Москву.

WSJ восстановил события нескольких дней, предшествовавших аресту американского инвестора. Так, в начале февраля 2019 года Артем Аветисян пригласил Майкла Калви поужинать в Москве для обсуждения проблем банка «Восточный». На встрече должен был быть и Шерзод Юсупов. 7 февраля он подал заявление в правоохранительные органы, на основании которого было возбуждено уголовное дело против Майкла Калви.

11 февраля господин Калви прилетел в Москву, а несколькими днями позже получил сообщение в WhatsApp от господина Юсупова, в котором тот спрашивал, прилетел ли инвестор в Москву и в силе ли назначенная встреча. Майкл Калви в ответном сообщении подтвердил встречу. На следующее утро, 15 февраля, он был задержан в своей квартире по подозрению в мошенничестве.

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Напомним, Майкл Калви был задержан вместе с пятью другими фигурантами дела. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у ПАО КБ «Восточный» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. По версии следствия, господин Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.

Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви вызвал широкий общественный резонанс. В его защиту выступили многие политические деятели, в том числе Анатолий Чуйбайс, Алексей Кудрин, Российский союз промышленников и предпринимателей. Сам господин Калви заявил, что причиной его ареста стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием этой кредитной организации — Артемом Аветисяном.

Подробнее о реакции на дело американского инвестора читайте в материале “Ъ FM” «Власти разошлись в оценках дела Майкла Калви».