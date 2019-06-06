Власти разошлись в оценках дела Майкла Калви

Арест Майкла Калви создает риски для всего российского бизнеса, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на экономическом форуме в Петербурге, добавив, что риски останутся высокими даже в случае освобождения американского инвестора. Майкла Калви пока так и не отпустили на Петербургский форум из-под домашнего ареста, как просила защита. Тем не менее американец стал одной из самых обсуждаемых фигур на форуме. Многие бизнесмены пришли со значками в его поддержку.

И это логично, ведь предприниматели видят в этой истории подтверждение многих своих опасений, заявил господин Кудрин: «70% бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным, и ситуация с Майклом Калви еще раз это подтвердила. С одной стороны, заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой, его почему-то держат под арестом, в то время как судебный процесс мог бы идти спокойно. Помните, я назвал событие с Майклом Калви шоком для экономики? Безусловно, это так. С начала этого года отток капитала из России удвоился, и сейчас достиг больше 40 млрд. То есть мы понимаем, что у нас нет стабильных правил, нет справедливости в контроле за ними».

О ситуации с Калви после выступления Кудрина высказался и глава Минфина Антон Силуанов. По его мнению, это частный инцидент, которому уделяется слишком много внимания: «Мы много говорим тут о Калви, но все-таки надо смотреть на ситуацию в целом. Да, Калви — иностранный инвестор, да, у правоохранительных органов есть вопросы к работе банка и компании, но, мне кажется, мы слишком много уделяем этому внимания. Надо системно смотреть на этот вопрос, о чем мы говорили с Алексеем Леонидовичем, я с ним полностью согласен. Помимо того, что мы проводим изменения с точки зрения налоговых стимулов, реализуем национальные проекты, делаем особые зоны для развития бизнеса, нам нужно заниматься доверием и климатом, которые связаны с работой нашей судебной и правоохранительной системы.

Там должны произойти такие же изменения, как и в работе наших контрольных служб — в первую очередь налоговой и таможни. Действительно, сейчас есть запрос на то, чтобы сделать работу органов, обеспечивающих защиту бизнеса и предпринимателей, более комфортной и предсказуемой. Понятно, что с Калви произошел инцидент, но у нас есть аналогичные ситуации и с нашими российскими бизнесменами на Западе. Посмотрите, сколько их. Но почему-то об этом, не говорят и так много внимания не уделяют. В чем заключается мой посыл?

Не надо рассматривать конкретный инцидент так предметно, нужно решать проблему в целом».

Возможное участие основателя Baring Vostok Майкла Калви — одна из главных интриг Петербургского экономического форума. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил корреспонденту “Ъ FM”, что приветствует участие Калви в сессии 7 июня: «Я был бы рад его видеть, например, на российско-американском бизнес-диалоге, который готовит РСПП. Если он придет, это будет неплохо. Мы должны иметь дело с фактами. Если будет решение следователей и ФСИН, значит, он приедет. Не будет, значит, не приедет. Вероятность, как говорится, 50 на 50».

Приезд Майкла Калви на форум произвел бы впечатление на иностранных инвесторов, сказал в беседе с “Ъ FM” председатель совета директоров «Корпорации АЕОН», советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко: «Участие Майкла Калви в форуме — это его личное дело. Если у него есть такие планы, наверное, он вполне их может реализовать. Понятно, что те неприятности, с которыми он столкнулся, носят частный характер, это его коммерческий конфликт с иной компанией. Мы видим, как количество судебных споров увеличивается.

То, что ему была изменена мера пресечения, и он может вести бизнес, означает, что российская судебная и правоприменительная система становится предсказуемой и здравой.

Я надеюсь, что Калви разберется со своими проблемами. То, что он вышел из СИЗО, это невероятно положительный для российского бизнеса и опыта правоприменения случай. Но если все-таки его отпустят из-под домашнего ареста, и он сможет приехать, это вряд ли станет сигналом к тому, что история смягчается, да и следователи пока не дали никакого ответа. Но было бы хорошо, если бы его отпустили. Для многих иностранных инвесторов это было бы показателем того, что российская правоприменительная система становится более человечной».

Как заявил адвокат Майкла Калви, следствие все еще не ответило на просьбу бизнесмена отпустить его на форум. Накануне во ФСИН заявили, что готовы обеспечить сопровождение Калви в Петербург.

Глеб Силко, Кирилл Абакумов, Александра Козлова