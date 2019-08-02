Пермская мэрия намерена продать троллейбусы

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, городские власти определились с дальнейшей судьбой троллейбусного парка. По данным источника в мэрии, они будут рекомендовать МУП «Пермгорэлектротранс» реализовать старые машины на открытом аукционе. Это единственный способ, пояснил собеседник.

Ранее в мэрию Перми поступили запросы от муниципалитетов Березников и Нижнего Новгорода о безвозмездной передаче движимого имущества в их собственность. Источник отметил, что машины будут продаваться по остаточной цене, поэтому администрациям этих городов не составит труда их прибрести.

«До совершения сделки по продаже имущества МУП „Пермгорэлектротранс“ будет произведена оценка рыночной стоимости подвижного состава троллейбусного парка. После всех предварительных процедур дальнейшая судьба троллейбусов будет определена в соответствии с нормативными правовыми актами Перми и Пермского края» - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Мэр Березников Сергей Дьяков, между тем, настаивает, что администрация Перми передаст его городу 15–17 троллейбусов бесплатно: «Такая договоренность есть».

Напомним, в этом году было принято решение о ликвидации троллейбусного парка Перми. Троллейбусы уступили место муниципальным автобусам. Такое решение объяснялось высокой стоимостью содержания троллейбусного парка и сопутствующей инфраструктуры, нуждающейся в серьезном обновлении. В последнее время на троллейбусы приходилось всего 4% городского пассажиропотока.

Сегодня на балансе МУП «Пермгорэлектротранс» 85 троллейбусов, однако более половины из них уже выработали свой ресурс.

Ранее предполагалось, что троллейбусный парк Перми, оказавшийся ненужным, можно отдать Березникам безвозмездно. По данным «Ъ-Прикамье», на этом настаивают краевые власти, выделившие городу денег на покупку автобусов вместо троллейбусов. Городские власти опасались юридических проблем при передаче этого имущества.