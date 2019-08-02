Дом высокой прокуратуры

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, Генпрокуратура отказалась от планов купить готовое здание для краевой прокуратуры и решила построить новое. Как основной вариант рассматривается квартал напротив СИЗО, который власти Перми собирались отдать под жилую застройку. Экс­перты полагают, что затраты на строительство составят 600–700 млн руб. Такие расходы оправданы, поскольку готовых зданий под требования прокуратуры в Перми нет.

Генпрокуратура планирует построить для Прокуратуры Пермского края новое здание. Эти сведения подтвердили сразу несколько источников: в краевом правительстве, мэрии Перми и силовых структурах. Такие намерения обсуждались на совместных совещаниях. В краевой прокуратуре вчера не смогли прокомментировать эту информацию.

Участок рядом с СИЗО, ограниченный улицами Достоевского, Екатерининской и Клименко Фото: google.com

Два источника подтвердили „Ъ-Прикамье“, что прокуратура выбрала для строительства квартал рядом с СИЗО, ограниченный улицами Достоевского, Екатерининской и Клименко. Этот квартал расселяла администрация Перми, чтобы выставить на торги под жилое строительство. Согласно кадастровой карте Перми, в этом квартале образовано 10 участков общей площадью 0,65 га. По данным „Ъ-Прикамье“, прокуратуре может достаться 0,5 га, остальное город может выставить на торги.

Один из источников выбор прокуратуры объяснил удобной локацией. Это исторический центр Перми, неподалеку территория первогорода Разгуляй. Через дорогу находится СИЗО, в соседних кварталах — другие силовые ведомства: краевой суд, суд Ленинского района, ГУФСИН, прокуратура Перми. Предполагаемые параметры будущего здания ни один из источников не уточнил.

Сейчас прокуратура края размещается в 6-этажном здании по ул. Луначарского, 60, построенном в 1967 году. Площадь здания, по данным Росреестра, 2,7 тыс. кв. м.

О том, что Генпрокуратура РФ ищет новые условия для работы краевого ведомства, существующего в стесненных условиях, „Ъ-Прикамье“ сообщал минувшей зимой. Тогда надзорный орган изучал возможность покупки готового здания, в частности, центрального офиса «Ростелекома» в Перми. Речь идет о помещениях общей площадью 6,9 тыс. кв. м, располагающихся по ул. Ленина, 68/Попова, 17 и по ул. Попова, 17а. Помещения имеют разные годы постройки: 1974, 1984 и 1998-й. Связисты планировали продать свое здание за 315–350 млн руб. Но этот вариант прокуратуре не подошел.

Марина Медведева из ГК «Риал» говорит, что у органов госвласти есть типовые рекомендации по стандартам рабочих мест. На одного человека должно приходиться 6–10 кв. м офисного пространства. Исходя из этих нормативов в принадлежащий «Риалу» БЦ «Любимов» (площадь 11 тыс. кв. м) в центре Перми может войти 500–600 человек, подсчитала гос­пожа Медведева.

В базе данных «СПАРК-Интерфакс» указано, что в прокуратуре края работает до 500 человек. Значит, прокуратуре требуются помещения общей площадью около 10 тыс. кв. м.

Гендиректор «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный (компания планирует строить в этом же квартале 6-этажку по ул. Екатерининской, 27) слышал, что часть территории мэрия хочет отдать прокуратуре, а часть под жилую застройку. По его мнению, на участке площадью 0,5 га можно разместить порядка 10 тыс. кв. м периметральной застройки, тем более что в рамках этой территории, согласно ограничениям минкульта, можно строить здания выше 30 м. Участник рынка также отметил, что «данную территорию было бы хорошо застраивать в большем объеме жильем, а не административными зданиями»:

«Ведь нужно наполнять кластер Завод им. Шпагина большим количеством людей».

Марина Медведева считает оправданным решение прокуратуры строить свое здание, а не покупать готовое. Она напомнила, что сейчас к административным зданиям предъявляются жесткие нормативы. «Сейчас абсолютно новые требования к системам связи, подключению электричества (два отдельных ввода, защита бесперебойного питания), должно быть газовое пожаротушение, сейфовые комнаты, оборудованные серверные. Реконструировать что-то или перестраивать крайне тяжело, а получить соответствующее помещение даже через полный капремонт невозможно. Капремонт или реконструкция не дешевле нового строительства»,— полагает эксперт. Она оценивает расходы на строительство нового здания в 70 тыс. руб. за 1 кв. м (при себестоимости 60 тыс. за 1 кв. м), в эту стоимость включены затраты на мебель и оборудование. Таким образом, государству строительство ведомственного офиса обойдется в 600–700 млн руб.

Собеседник в мэрии добавил, что участок под строительство может быть предоставлен прокуратуре бесплатно. В пресс-службе мэрии официально намерения относительно участка не прокомментировали.

Вячеслав Суханов