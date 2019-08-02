Гонконг увеличил потребление на время антиправительственных акций

Статистическое агентство правительства Гонконга (C&SD) опубликовало данные, свидетельствующие о том, что массовые протесты в Специальном административном районе (САР) КНР (фактически — автономном городе-государстве на юге Китая и региональном финансовом центре) все же затронули макропоказатели местной экономики. Темпы роста ВВП Гонконга во втором квартале 2019 года составили 0,6% год к году (см. график), в 2018 году он почти достигал 5%.

Как отмечает C&SD, наиболее затронуты политическим кризисом, вызванным намерением местной власти в САР расширить перечень причин депортации из Гонконга (город, до 1999 года находившийся под контролем Великобритании, с конца XIX века служит убежищем для китайских политических диссидентов и в том числе в силу этого играет большую роль в политической истории Китая и китайских революций), оказались инвестиции — вложения в основной капитал в Гонконге во втором квартале снижались на 12,1% год к году, в первом — на 7%. Второй момент — сокращение валового экспорта Гонконга: оно составило 5,4% год к году против 3,7% в предыдущем квартале. Впрочем, импорт снизился за то же время на 7% (и на 4,2% в первом квартале) — в итоге чистый экспорт Гонконга, учитываемый в ВВП, скорее поддержал, чем сократил экономический рост (гонконгский доллар остается стабильным). Экспорт услуг вырос на 0,2% (в первом квартале на 0,8%), импорт услуг увеличился на 1,7% (кварталом ранее он падал). Другие компоненты, поддержавшие ВВП Гонконга,— частное и государственное потребление. Частные расходы в САР выросли во втором квартале на 1,2% год к году против 0,4% в первом, госпотребление увеличилось на 4% против 4,5% кварталом ранее.

Правительство Гонконга, комментируя благоприятную (за вычетом инвестиций) статистику при таком масштабе политического кризиса, сам кризис практически не упоминает — причиной замедления роста экспорта услуг, вносящих основной вклад в снижение темпов прироста ВВП, считается торговая война США и КНР. Отметим, спад инвестиций в Гонконге довольно обычное явление (последние, на порядок более масштабные спады пришлись на 2014 и 2016 годы), а замедление роста ВВП не прекратило увеличения ВВП на душу населения. Показатель в 2019 году явно продолжит расти и впервые превысит $50 тыс.

Дмитрий Бутрин