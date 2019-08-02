Арбитраж принял металлолом

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, в Липецке банкротится крупный переработчик цветного металлолома с оборотом более 2 млрд руб. ООО «Промышленная компания "Втормет"», близкое к главе одноименного холдинга Александру Шаруде. Иск в суд подала тоже связанная с холдингом компания. Эксперты расценивают это как попытку «очиститься от долгов», поскольку не видят сложностей на рынке вторичной металлургии.

В арбитражный суд Липецкой области на днях поступило ходатайство о продлении срока конкурсного производства в местном ООО «ПК "Втормет"», близком к занимающемуся вторичной цветной металлургией холдингу «Втормет» Александра Шаруды. Ходатайство подал новый конкурсный управляющий компании Владимир Соломатин, который в начале июля сменил на этой должности взявшего самоотвод Романа Моргунова.

Инициатором банкротства компании в начале 2017 года выступило подмосковное ООО «Меравтормет», близкое к должнику. По данным «СПАРК-Интерфакс», владелец 50% ООО Виталий Патока был соучредителем ООО «НПО "Экотехнологии"», которое через еще одного бывшего бенефициара связано с ООО «МК "Латуни"», где 25% ранее владело московское ООО «ПК "Вторалюминпродукт"». Это одно из основных юрлиц холдинга господина Шаруды.

«Втормет» был признан банкротом в сентябре 2018 года. В реестре кредиторов компании, по данным арбитража на момент начала конкурсного производства, долгов на 1,49 млрд руб. Почти вся эта сумма приходится на долг перед аффилированной компанией — ООО «ПК “Вторалюминпродукт”». У самого истца — 18,81 млн руб. При этом движимое имущество липецкого «Втормета», как сказано в отчете оценщика, стоит 8,81 млн руб. Самые дорогие активы — два грузовика КамАЗ по 725 тыс. руб. Недвижимость в отчете не фигурирует.

В дело также пытались включиться несколько небольших кредиторов, по крайней мере формально, не связанных с компанией, а также ФНС. Долги перед налоговой были оперативно погашены, а контрагентам «Втормета» во включении долгов в реестр отказал арбитраж.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промышленная компания "Втормет"» зарегистрировано в Липецке в 2011 году для оптовой торговли отходами и ломом. Уставный капитал — 10 млн руб. 50% в ней принадлежат подмосковному предпринимателю Андрею Брылеву, другая половина — столичному ООО «Альянс». «Альянс» ранее владел 50% в орловском ООО «Металлургическая компания "Алькроникс"», директором которого выступает Александр Шаруда. 2017 год «Втормет» закончил с убытком в 6,09 млн руб. (4,4 млн руб. прибыли в 2016-м), при выручке в 2,21 млрд руб. (5,74 млрд руб. годом ранее). Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Холдинг «Втормет» Александра Шаруды существует с 1996 года. Ключевым активом является алюминиевый завод в Люберецком районе Московской области потенциальной мощностью 78 тыс. т в год.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что к банкротству компании вряд ли могла привести только лишь конъюнктура на рынке вторичной металлургии. «Рынок цветного металлолома для вторичной и промышленной переработки не испытывает серьезного дефицита сырья, продукты такой переработки интересны огромному ряду промышленных предприятий. У холдинга "Втормет" были договоренности на поставки лома с такими гигантами, как "Северсталь", НЛМК, "Рифар", ОЭМК, "Уральская сталь", — напомнил аналитик. — Поэтому, скорее всего, данное банкротство несет в себе определенную цель».

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев, познакомившись с делом, назвал его «классической ситуацией контролируемого банкротства». «Характерно то, что долг перед налоговой был сразу погашен, чтобы в этой процедуре не возникло проблем с государством. В противном случае ФНС могла бы вменить консолидированную задолженность перед бюджетом всей группе компаний, и липецкому "Втормету", и его материнским подмосковным структурам, — предположил господин Вышегородцев. — В нынешней ситуации рисков для других компаний холдинга нет».

Сергей Калашников