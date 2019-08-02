Компании заняли не по сезону

Объем привлечения корпоративными эмитентами на долговом рынке в июле 2019 года приблизился к отметке 300 млрд руб. Этот результат стал рекордным для летних месяцев за одиннадцать лет. Смягчение монетарной политики финансовыми регуляторами, в том числе Банком России, а также снижение геополитических рисков поддержали интерес к российскому корпоративному долгу. А ограничение размещений гособлигаций со стороны Минфина добавило спрос на долговые бумаги качественных корпоративных заемщиков.

По предварительным данным агентства Cbonds, корпоративные заемщики в июле резко увеличили активность на внутреннем рынке долга. За месяц они провели на внутреннем рынке 51 размещение на общую сумму почти 290 млрд руб. Это в 1,5 раза выше показателя июня (191 млрд руб.) и на 57% — июля 2018 года (185 млрд руб.). Как отмечает руководитель департамента операций с долговыми инструментами BCS Global Markets Алексей Виноградов, в ряде крупных размещений месяца («Роснефть», АФК «Система», банк «ФК Открытие» и некоторые другие) спрос на долговые бумаги в 2–4,5 раза превышал предложение. Причем некоторые эмитенты («Роснефть», «Евраз») пошли на увеличение объема размещаемых бумаг.

Столь высокой активности корпоративных эмитентов в летние месяцы еще не было. Согласно статистике Cbonds, в летние месяцы обычно происходило сокращение объемов корпоративных размещений из-за общего снижения деловой активности. По оценке “Ъ”, за последние 11 лет ярко выраженная сезонность в летние месяцы наблюдалась семь раз, и показатели снижались на 10–50% по сравнению с предшествующими месяцами.

Однако в этом году компании решили «не уходить в отпуск» в связи с высоким спросом на их облигации со стороны как внутренних, так и внешних инвесторов. Отчасти этому способствовали изменившиеся планы Федеральной резервной системы США по ставке. Если в конце прошлого года ее представители не исключали три повышения в 2019 году, то к середине года ожидания сместились в сторону двух понижений. Схожие действия не исключили в Европейском ЦБ, Банке Англии и Банке Японии. В таких условиях Банк России за летние месяцы дважды снижал ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), в результате она снизилась до 7,25%. «Вслед за изменением риторики регуляторов изменилось и настроение на рынках. Вот уже несколько месяцев наблюдаются рост цен на облигации и снижение процентных ставок по ним»,— отмечает заместитель руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Алексей Коночкин. В результате ставки по десятилетним ОФЗ опустились с начала года на 1,5 п. п., до 7,3% годовых. «На этом фоне ставки по корпоративным займам стали более привлекательными даже при сохранении прежних спредов как для эмитентов, так и для инвесторов»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Еще одним аргументом для роста российского рынка, отмечают его участники, стало отсутствие дополнительного санкционного давления на Россию. Заметное снижение уровня инфляции в России также является важным положительным фактором для инвесторов, отмечает Алексей Коночкин.

Дополнительным фактором роста спроса на корпоративные бумаги этим летом стало решение Минфина сократить объемы размещения облигаций федерального займа (ОФЗ). За семь месяцев министерство выполнило годовой план по заимствованию почти на 70% (в том числе за счет размещения евробондов) и теперь предлагает рублевые бумаги в лимитированном режиме. В результате объем размещения ОФЗ в июле составил 85,7 млрд руб., что в 1,3 раза ниже показателя июня и в пять раз ниже пикового значения в апреле. Как указывает начальник отдела долгового капитала Альфа-банка Дэвид Мэтлок, «сокращение объемов ОФЗ косвенно поддерживает корпоративные выпуски — у инвесторов есть неудовлетворенный интерес, который реализуется на рынке корпоративных облигаций». «Рост спроса на корпоративные облигации обеспечило ограниченное предложение гособлигаций со стороны Минфина»,— отмечает Александр Ермак.

При этом аналитики ожидают сохранения июльского тренда в ближайшие месяцы. По оценке Дэвида Мэтлока, «объем размещения корпоративных облигаций в августе также будет превышать средние показатели».

Виталий Гайдаев