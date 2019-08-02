Дорога к банкротству

Краевой арбитражный суд признал банкротом ООО «ДСУ „Краснодар“». Процедура началась весной прошлого года по инициативе АО «Россельхозбанк». Общий долг компании перед кредиторами составляет более 730 млн руб. Владельцем банкротного предприятия является Юрий Клещенко, арестованный в январе этого года. Ему также принадлежит ООО «СМУ „Краснодар“», строившее олимпийские объекты и ряд других предприятий. Проблемы у господина Клещенко начались уже в 2014 году из-за невыплат по олимпийским контрактам, впоследствии к ним присоединились претензии контрагентов и дольщиков.



Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Дорожно-строительное управление „Краснодар“» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Управляющим утвержден Виталий Шкодин. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника банкротом. Рассмотрение отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 17 января 2020 года.

С заявлением о признании должника банкротом в мае прошлого года обратилось АО «Россельхозбанк», в ноябре того же года в отношении должника было введено наблюдение.

На данный момент в списке кредиторов ООО ДСУ «Краснодар» числится четыре юридических лица и налоговая служба. Общая сумма исковых требований составляет 730,3 млн руб., в том числе 709,6 млн руб. основного долга, остальное — финансовые санкции. Основным кредитором является РСБ.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО ДСУ «Краснодар» зарегистрировано в феврале 2014 года, основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Бенефициар — Юрий Клещенко. Выручка компании в 2016 году составила 348,1 млн руб., чистая прибыль — 800 тыс. руб. Выручка в 2017 году превысила 55,4 млн руб., убыток — 5,5 млн руб.

Юрий Клещенко являлся также владельцем ООО «Вест-Стройсервис», ООО «Краснодарфинстрой», ООО «КСМ». В ряде других компаний ему принадлежали доли в уставном капитале в размере от 45 до 60%. Аффилированная с господином Клещенко компания — ООО «СМУ „Краснодар“» — в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи получила контракты на сумму более 6 млрд руб. В 2014 году компания заключила договор о реконструкции олимпийского стадиона «Фишт». Стоимость контракта составила 3,6 млрд руб., затем стоимость работ увеличилась до 4,7 млрд руб.

В октябре 2017 года краевой арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «СМУ „Краснодар“». В декабре того же года суд прекратил процедуру банкротства, так как предприятие смогло погасить задолженность, однако уже в феврале следующего года повторный иск о банкротстве ООО «СМУ „Краснодар“» подало ООО «Сигма», и в январе 2019 года компанию признали несостоятельной.

Финансовые проблемы структур, контролируемых Юрием Клещенко, начались в 2014 году из-за задержек с выплатами и их частичного отсутствия за работы на олимпийских объектах. Позднее к предприятиям господина Клещенко стали предъявлять претензии контрагенты и дольщики, так как одна из его компаний являлась застройщиком.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в январе этого года Юрий Клещенко был арестован по подозрению в незаконных финансовых операциях с кредитными средствами и помещен в следственный изолятор. Это произошло после того, как в июне 2017 года Контрольно-счетная палата выявила нарушения в сфере закупок компании, оплату завышенных объемов работ и срывы сроков сдачи при реконструкции «Фишта». Проверялось также расходование бюджетных денег, которые ранее выделили на финансирование работ по подготовке стадиона к Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Советник» Максима Орешина, проблема всех разорившихся на строительстве олимпийских объектов подрядчиков кроется в спешке и непроработанной проектной документации. «Олимпиада обошлась в 1,5 трлн руб., это, между прочим, самые дорогие игры в истории. Многие высказывают мнение, что деньги „пилились“, однако это не так или верно лишь отчасти. 98% этих денег потрачено на строительство, но почти никто из подрядчиков не сумел на этом заработать. Сроки были сжатые, проектная документация прорабатывалась на глазок, и объекты порой дорожали в разы, а разницу подрядчики компенсировали из своего кармана. Плюс баснословные ставки кредитования»,— говорит господин Орешин. Он добавил, что, как только проблемы начались у одной структуры, подконтрольной Юрию Клещенко, они потянули за собой остальные структуры, так как владелец, очевидно, пытался «заткнуть дыры» в одной компании за счет других.

Елена Рыжкова