Ассоциация защиты бизнеса попросила Генпрокуратуру проверить дело «Рольфа»

Ассоциация защиты бизнеса обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения Следственным комитетом уголовного дела в отношении топ-менеджмента компании «Рольф», сообщил «РИА Новости» глава организации Александр Хуруджи.

«Очевидно, что данный подход является необоснованным, не соответствующим нормам права, ведущим к дестабилизации всей хозяйственной деятельности в России»,— прокомментировал господин Хуруджи возбуждение СКР уголовного дела в отношении сотрудников одного из крупнейших автодилеров страны.

Напомним, СРК возбудил уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, бывшего гендиректора компании Татьяны Луковецкой, а также бывшего гендиректора ЗАО «Рольф ЭСТЕЙТ» Анатолия Кайро и гендиректора кипрской «Панабел лимитед» Георгия Кафкалии.

По версии следствия, с помощью топ-менеджеров Сергей Петров организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Сам господин Петров возвращаться в Россию, где ему грозит от пяти до десяти лет, не собирается и отрицает законность преследования.

Подробнее о деле крупнейшего в России автодилера читайте в материале “Ъ” «Все это рок-н-рольф».

Сергей Петров о возбуждении уголовного дела в интервью “Ъ FM” «“Это вот Россия”».