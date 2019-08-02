«Мираторгу» припомнили историю

Инициативная группа жителей села Ольховатка Поныровского района Курской области через местные СМИ опубликовала открытое письмо к врио губернатора Роману Старовойту, в котором пожаловалась на строительство «Мираторгом» свинокомплекса возле села. Помимо заявлений о якобы незаконных работах жители также апеллируют к исторической памяти: село стало ключевым направлением боев на северном фасе Курской дуги в июле 1943 года. Власти отмечают наличие отдельных нарушений при строительстве, но поддерживают вложение инвестиций в район. Общественники не видят большой исторической ценности в землях непосредственно под свинокомплексом, но призывают чиновников прислушаться к жителям и избежать распространения характерного запаха на прилегающие памятники.

Открытое письмо жителей Ольховатки было на днях опубликовано в соцсетях и курских СМИ. «Мы все категорически против строительства свиноводческого центра агропромышленного холдинга "Мираторг", на территории земель, которые находятся в непосредственной близости от наших домов. И это не просто наша прихоть, на это есть множество причин,— следует из обращения.— Во-первых, строительство комплексов незаконно. У руководителей агрохолдинга нет разрешительных документов на проведение работ. Земли находятся в категории СХ1 (то есть любое строительство на этой территории незаконно), глава администрации Поныровского района заявил, что никаких разрешительных документов не подписывал. Во-вторых, наше село расположено на героической легендарной земле, где каждый клочок пролит кровью солдат в годы Великой Отечественной войны». Ольховатка была одним из решающих направлений сражения на северном фасе Курской дуги в 1943 году.

Наличие недочетов в документации «Мираторга» подтверждают и местные власти. На распространенной в интернете видеозаписи прошедшей в середине июля встречи с инициативной группой глава района Владимир Торубаров заявляет, что администрация района не давала разрешения на строительство, так как к ней за этим никто не обращался. «Но как будем дальше развивать Поныровский район? Если мы не будем сюда никого пускать, за какие средства тогда содержать малокомплектные школы, дома культуры, строить дороги? Почему вам не нравится, что комплекс появляется по всем градостроительным нормам, он удален от жилья? — недоумевает господин Торубаров.— На данный момент нарушена одна норма: "Мираторг" не получил разрешение на строительство. Их могут наказать, но строят они на своей земле».

По словам главы, он «может, и готов тоже подписаться» под требованиями жителей («вы думаете, что я должен встать против народа? Такого не будет»). Но «как глава Поныровского района — за строительство». Вчера господин Торубаров находился в командировке и был недоступен для комментариев; то же самое “Ъ-Черноземье” сказали и в приемной главы Ольховатского сельсовета Владимира Кофанова. Собеседник “Ъ-Черноземье” в администрации региона предпочел дополнительно не комментировать ситуацию, не опровергнув слова господина Торубарова.

Член инициативной группы Татьяна Богданова рассказала “Ъ-Черноземье”, что, по словам представителей компании, комплекс на 5 тыс. маточного поголовья свиней может быть сдан в сентябре 2019 года. Госпожа Богданова отметила, что в трех селах Ольховатского поселения в июле прошли публичные слушания по вопросу изменения категории использования земель. «В одном селе на них пришло семь человек, в другом — 12, и только мы в Ольховатке успели за час обзвонить и собрать 46. Сначала никому даже не сказали, что речь идет про «Мираторг» и свинокомплексы. А когда мы начали задавать вопросы и выяснилось, что у «Мираторга» нет разрешения на строительство, все 46 человек высказались против»,— пояснила госпожа Богданова. По ее словам, теперь на собрания инициативной группы в Ольховатке ходит около 50 человек — примерно каждый десятый житель села.

«Помимо врио губернатора мы уже направили обращения в Госдуму, в администрацию президента, по поводу охраны памятников — в Минобороны, в союз ветеранов контрразведки, в военно-патриотические организации, в курский краеведческий музей. Пытаемся стучать везде, в администрации области наше письмо получили, но конкретных ответов пока нет. Впрочем, сроки рассмотрения обращений еще не истекли»,— добавила госпожа Богданова. По ее словам, местные депутаты еще не согласовали внесения изменений в документы на землю, поэтому разрешения на строительство у «Мираторга» «на настоящий момент быть не может». «В Фатежском районе, в 8 км от нас, у холдинга уже работает свинокомплекс, и мы чувствуем его запах»,— добавила она.

Активист ОНФ Сергей Григорьев, взаимодействующий с протестующими, сказал “Ъ-Черноземье”, что стройка «уже перевалила за середину — налицо вольное обращение с законодательством». «Крайнюю позицию занимать не стоит — конкретно поля под самим свинокомплексом, насколько мне известно, имеют не очень высокую историческую ценность. Но к таким выводам власти должны приходить совместно с населением. Конечно, земли нужно использовать. Другое дело — туристов, приехавших на мемориальный комплекс «Ангел мира» (в 9 км от Ольховатки.— “Ъ-Черноземье”), не должен смущать запах с нового комплекса»,— считает господин Григорьев. В «Мираторге» не успели ответить на запрос “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин