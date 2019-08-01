«Газпром» снижает поставки в Европу

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в июле снизился на 3,8% по отношению к прошлому рекордному году. Его не смогло поддержать существенное увеличение спроса в ряде некрупных европейских стран. С начала года поставки упали на 4,8%. В то же время добыча монополии за семь месяцев 2019 года побила восьмилетний максимум.

«Газпром», по уточненным данным, в июне экспортировал в Европу почти на 1 млрд кубометров больше, чем предполагалось ранее: 15,9 млрд кубометров против 15 млрд кубометров. Таким образом, поставки монополии за этот месяц выросли на 3,8%, хотя ранее сообщалось об их снижении, исходя из предварительных данных. Но в июле экспорт все же упал на эти же 3,8%, до 15,3 млрд кубометров. За семь месяцев «Газпром», по предварительным данным, направил в страны дальнего зарубежья 111,5 млрд кубометров газа (снижение на 4,8% по сравнению с рекордным 2018 годом). Хотя в ряд стран поставки выросли:

Венгрия — на 58,4%;

Австрия — на 30,6%;

Чехия — на 41,5%;

Словакия — на 28,1%;

Нидерланды — на 10%;

Франция — на 3,5%.

Добыча монополии за семь месяцев составила 294,5 млрд кубометров газа.

«Это максимальный показатель добычи для января — июля за последние восемь лет (с 2011 года)»,— отмечает «Газпром».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,9%. Поставки на внутренний рынок, несмотря на сокращение спроса из газотранспортной сети на 1,4%, в целом выросли на 8,2%.

Компания торопится завершить один из новых морских маршрутов — «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2018 году «Газпром» вложил в строительство 103,3 млрд руб., что на 12% больше, чем предполагал план инвестиций. Nord Stream 2 AG (оператор проекта) уложила 1739 км труб газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности по двум ниткам (общая мощность — 55 млрд кубометров), сообщил «Газпром». Запустить его планируется до конца 2019 года.

В то же время вложения в другие проекты оказались ниже запланированного уровня. В «Турецкий поток» из России в Турцию «Газпром» вложил на 2% меньше, чем планировал (168,8 млрд руб.), в «Силу Сибири» в направлении Китая — на 8,2% меньше плана — 201,1 млрд руб. В 2019 году монополия собирается вложить в «Северный поток-2» 53,2 млрд руб., в «Турецкий поток» — 26 млрд руб., в «Силу Сибири» — 147,5 млрд руб.

Общий фактический объем инвестпрограммы по итогам 2018 года составил 1,34 трлн руб. вместо 1,49 трлн руб. На объекты капитального строительства в сфере транспортировки в прошлом году компания направила 394,9 млрд руб. против плана в 450,9 млрд руб. В 2019 году «Газпром» собирается инвестировать 1,33 трлн руб., в 2020 году — 1,06 трлн руб., в 2021 году — 1,25 трлн руб.

Ольга Мордюшенко