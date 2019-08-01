Генпрокуратура требует возбудить дело против бывшего главы Клинского района

Заместитель генпрокурора России направил в следственные органы материалы проверки в отношении экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, сообщается на сайте ведомства. СКР предстоит решить вопрос об уголовном преследовании чиновника.

«В действиях Постриганя и иных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание преступных доходов), 210 (организация преступного сообщества), 286 (превышение должностных полномочий), 290 (получение взятки), 292 (служебный подлог) УК РФ»,— говорится в материалах ведомства.

Господина Постриганя задержали в 2018 году. В отношении него возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ). По версии следствия, на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства он купил сотни объектов недвижимости, распределив их в большой компании друзей и родственников.

Подробнее о деле Александра Постриганя читайте в публикации “Ъ” «К клинской недвижимости пристроили испанский отель».