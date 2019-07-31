К клинской недвижимости пристроили испанский отель

Как стало известно “Ъ”, вышел на международный уровень процесс розыска объектов недвижимости, нажитых обвиняемым в должностных преступлениях корыстной направленности экс-главой администрации Клинского района Московской области Александром Постриганем. Добившись судебного ареста более 400 оформленных преимущественно на родственников чиновника земельных наделов и особняков в России, СКР нашел его отель в Испании. Заведение тоже попало под арест. Правда, сделки с европейской гостиницей пока запретил только городской суд Клина.

Как пояснил на заседании суда разбирающийся с уголовными делами Александра Постриганя следователь ГСУ СКР по Московской области, обнаружить испанскую недвижимость обвиняемого удалось не сразу и в общем-то случайно. О ее наличии следствию рассказал один из свидетелей по делу Атабек Касумов, состоявший в доверительных отношениях с фигурантом дела. По словам господина Касумова, еще лет 15 назад глава района фиктивно переоформил на него половину долей в принадлежащей ему компании, владеющей отелем Roger de Flor Palace в поселке Льорет-де-Мар в испанской Каталонии. Суд ходатайство удовлетворил, запретив номинальному владельцу Касумову совершать любые сделки с европейской недвижимостью, пока идет предварительное следствие по делу господина Постриганя.

Отметим, что борьба за собственность бывшего главы администрации Клинского района ведется целый год — с момента его задержания и ареста 29 июня 2018 года. По версии следствия, чиновник, руководивший районом с 1992 по 2014 год, выстроил систему коммерческих взаимоотношений с местными девелоперами, позволяя им вводить в эксплуатацию недостроенные или возведенные с грубыми нарушениями проектной документации дома. Ему инкриминируется пять преступлений корыстной направленности, в числе которых два эпизода злоупотребления должностными полномочиями, одно превышение этих же полномочий, служебный подлог и получение особо крупной взятки (ст. 285, 286, 292 и 290 УК РФ). Ущерб, нанесенный господином Постриганем государству, как следует из предъявленного ему сегодняшней администрацией Клинского района иска, составляет 34 млн руб.

Куда более впечатляющим оказался список обнаруженной у обвиняемого недвижимости. Как полагает следствие, господин Постригань владел 407 объектами, в числе которых главным образом особняки, нежилые здания и земельные наделы в Клинском районе, отель в Сочи и две усадьбы общей площадью 2,5 тыс. кв. м в Астраханской области. При этом большую часть своих владений чиновник-латифундист, по версии следствия, оформил на родственников и друзей — сына, дочь, бывшую и действующую жен, а также четырех приятелей.

Это обстоятельство и послужило поводом для целой череды судебных тяжб: номинальные владельцы недвижимости не захотели с ней расставаться и оспорили вынесенные Клинским горсудом решения в высших инстанциях. Истцы утверждали, что являются реальными, а не номинальными владельцами спорного имущества, но следствию в итоге удалось доказать, что без помощи влиятельного Александра Постриганя они никак не могли его приобрести. Так, например, было установлено, что гражданская жена обвиняемого Наталья Палий за последние 19 лет получила официальный доход в размере 17 млн руб., а недвижимости приобрела на 310 млн руб. Дочь чиновника, Наталья Аракелова, заработала за это же время меньше миллиона рублей, а купила имущества на 22 млн руб. Самым же состоятельным из родственников обвиняемого оказался его сын Валерий: 49-летний Постригань-младший, как полагает следствие, скупал государственную собственность на средства, полученные от противозаконной деятельности отца, и приобрел таким образом 198 объектов недвижимости на общую сумму 404,3 млн руб.

Еще одним аргументом истцов стала несоразмерность заявленных требований причиненному ущербу. Сегодня Генпрокуратура требует взыскать в доход государства 1699 предположительно принадлежащих господину Постриганю объектов на общую сумму около 9 млрд руб., в то время как клинская администрация заявила своему бывшему главе иск всего на 34 млн руб.

Между тем представителю ГСУ СКР удалось убедить Клинский городской суд в том, что эта сумма была потрачена только на экстренные мероприятия — «усиление конструктива» лишь одного из построенных при Александре Постригане домов в Клину, расположенного по адресу: ул. Центральная, 41 к. 2. Работы, по версии следствия, были проведены в авральном порядке, чтобы не допустить обрушения здания. Полная же реконструкция этого дома для приведения его в соответствие с проектом, как полагает ГСУ СКР, превысит стоимость строительства. Такая же перспектива, по мнению следствия, и у остальных 17 построенных при бывшем главе администрации многоквартирных домов в Клину, поэтому общая сумма нанесенного господином Постриганем ущерба окажется никак не меньше 2 млрд руб.

Наконец, представитель следствия напомнил, что размер обеспечительной по уголовному делу меры можно посчитать и иным способом — от суммы взятки, полученной обвиняемым. По версии ГСУ Мособласти, в 2010 году господин Постригань получил от представителя компании-застройщика ОАО «Клинстройдеталь» взятку стройматериалами на сумму 36,7 млн руб.— «за содействие в получении в аренду земельного участка и общее покровительство при строительстве и вводе в эксплуатацию шести жилых домов». Штраф за это преступление — в случае, если разбирающийся с уголовным делом по существу суд решит ограничиться административным наказанием,— может составить до 3,67 млрд руб.

Клинский городской и несколько судов высших инстанций в итоге согласились с мнением следствия и надзора. Все имущество Александра Постриганя и его родственников, таким образом, осталось под арестом.

Сергей Машкин