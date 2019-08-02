Kinross Gold забрала юниорное золото

Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями. Продавец — юниорная компания N-Mining, бенефициаром которой, по данным “Ъ”, является бывший гендиректор «Полюса» Евгений Иванов. Разработка месторождения позволит Kinross укрепить позиции третьего по величине золотодобытчика в РФ.

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold объявила о приобретении у N-Mining Limited золоторудного проекта Чульбаткан, находящегося на стадии геологоразведки. Стоимость сделки — $283 млн, $113 млн из которых будут выплачены деньгами, остальные $170 млн — акциями Kinross Gold. На закрытии на Нью-Йоркской бирже бумаги компании торгуются на уровне $4,25 за штуку. N-Mining также получит право на дополнительные платежи в случае увеличения ресурсной базы, а также на экономическое участие — 1,5% «чистой прибыли металлургического передела». Закрытие сделки ожидается в начале 2020 года.

Чульбаткан находится в Хабаровском крае. Выявленные ресурсы составляют 3,91 млн унций золота, предполагаемые — 80 тыс. унций. Капитальные вложения оцениваются в $500 млн. Kinross собирается в ближайшие три года провести доразведку, а затем за два года построить инфраструктуру. За шесть лет жизни актива Kinross планирует извлечь 1,8 млн унций золота при совокупных затратах в $550 на унцию.

Kinross Gold работает в России на двух месторождениях — Купол и Двойное, расположенных на Чукотке, и, по данным Союза золотопромышленников России, занимает третье место в РФ по производству золота после «Полюса» и Polymetal. В 2018 году Kinross добыл в России 15,44 т при общей добыче в мире в 75 т.

Бенефициаром компании N-Mining, зарегистрированной на Кипре, считается бывший гендиректор «Полюса» Евгений Иванов. По словам собеседников “Ъ”, Чульбаткан достался ему во время раздела активов между Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным в 2007–2009 годах, когда бизнесмены были основными акционерами «Полюса». Сейчас исполнительным директором N-Mining является Иван Бакулев, бывший директор «Полюса» по юридическим вопросам. По данным кипрского реестра, основной акционер N-Mining с долей в 99% — Наталья Евгеньевна Иванова.

Связаться с Евгением Ивановым не удалось. Иван Бакулев рассказал “Ъ”, что компания ориентирована на поиск и разведку месторождений в Сибири, на Дальнем Востоке России, а также в горных районах Кипра. «Продаем (Чульбаткан.— “Ъ”), потому что это наш бизнес. Мы инвестируем в геологоразведку. Проекты выставляются на продажу, согласно модели нашего бизнеса, по мере раскрытия стоимости: после геологоразведки, металлургических испытаний, составления экономической модели освоения месторождения»,— сообщил он. Согласно сайту компании, она также работает на месторождении Верхнее-Золотое в Приморском крае и еще четырех участках в Хабаровском крае. Иван Бакулев отметил, что для некоторых из них компания рассматривает возможность как продажи, так и поиска стратегического инвестора.

Источники “Ъ” называют сделку между Kinross Gold и N-Mining Limited неожиданной, учитывая давний интерес китайских компаний к проекту и географическую близость Хабаровского края к Китаю.

По словам некоторых собеседников “Ъ”, N-Mining обсуждал продажу Чульбаткана с крупными китайскими компаниями, но они оценили проект ниже, чем канадцы.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба полагает, что Kinross выполнит свои планы по инвестициям в Чульбаткан. Он отмечает, что сделка доказывает инвестиционную привлекательность золотодобывающей отрасли РФ. По мнению руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, добыча на Чульбаткане позволит Kinross нарастить производство золота в России по мере продолжающегося сокращения производства на Куполе.

Евгений Зайнуллин