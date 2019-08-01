Что такое Шарташ

По данным с сайта парка, первые поселения древнего человека Шарташа известны с неолита. Позже на его территории обосновались старообрядцы, которые бежали на Урал из-за церковной реформы. Согласно документам 1958 года, на берегу озера Шарташ располагались две лодочные станции, два детских санатория, два пионерлагеря и две купальни. В июне 2018 года зарегистрировано ГБУ СО «Шарташский лесной парк». С 2017 года на его территории ежегодно проходит велопробег «Тур де Шарташ», в котором участвует губернатор ЕвгенийКуйвашев. Площадь Шарташскоголесопака — 726 га.