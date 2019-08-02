НДС дозвонился до операторов

«Вымпелком» первым среди сотовых операторов зафиксировал влияние повышения НДС и отмены роуминга в России на финансовые показатели: выручка компании в мобильном сегменте сократилась во втором квартале на 1,1% год к году, до 57 млрд руб. Проблемы могут быть вызваны не столько регуляторными факторами, сколько неудачной конкуренцией с Tele2, не исключают аналитики. Впрочем, из-за конкурентной борьбы в полной мере переложить расходы на потребителей, скорее всего, не сразу удастся и всей отрасли.

По итогам второго квартала 2019 года сервисная выручка «Вымпелкома» в мобильном сегменте снизилась на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 57 млрд руб., следует из отчетности оператора (.pdf), опубликованной 1 августа. В компании объясняют это негативным воздействием повышения в России НДС с начала года с 18% до 20%, а также отмены внутрисетевого роуминга, законодательно закрепленной с 1 июня 2019 года. Общая выручка оператора при этом осталась на уровне аналогичного квартала 2018 года и составила 72,6 млрд руб.

Операторы связи готовились к отмене НДС заранее: как сообщал “Ъ” 24 декабря 2018 года, компании уже в конце года начали оповещать абонентов об изменении стоимости услуг. По данным Росстата, в июне 2019 года абонентская плата за услуги сотовой связи в среднем по стране выросла на 2,22% год к году, тогда как общая инфляция составила 4,66% год к году, отмечает портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Очевидно, операторам не удалось в полной мере переложить повышение НДС на потребителей»,— констатирует он.

По мнению господина Нигматуллина, вслед за «Вымпелкомом» относительно слабую отчетность представят и другие операторы.

Наращивать цены в достаточной степени рынок не может из-за усиления конкуренции, полагает он, приводя в пример продолжающуюся экспансию Tele2 и виртуальных операторов, работающих на сети этого оператора, а также «агрессивную ценовую политику МТС». Повышение НДС все же будет отыграно рынком связи, но в среднесрочной перспективе, считает заместитель директора группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Александр Гущин.

В МТС и «МегаФоне» не стали комментировать показатели «Вымпелкома». Tele2, также опубликовавший финансовые результаты 1 августа, показал рост выручки во втором квартале на 12,7% к аналогичному периоду прошлого года, до 39,7 млрд руб.

Именно конкуренция с Tele2 и отток абонентов, а не увеличение НДС и отмена роуминга могли стать причиной ухудшения показателей «Вымпелкома», считает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Согласно отчетности, база клиентов мобильного сегмента «Вымпелкома» уменьшилась на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года, до 54,3 млн, что объясняется сокращением продаж через альтернативные каналы дистрибуции после расширения сети собственных монобрендовых магазинов. «После интеграции салонов "Евросети" розничная сеть компании начала не в полной мере работать на продажу контрактов, в то время как остальные каналы продаж компания минимизировала»,— поясняет Александр Венгранович.

Отрыв «Вымпелкома» от Tele2 по абонентской базе тем временем сократился до 10 млн абонентов, указывает господин Венгранович.

В то же время у «Вымпелкома» не только сохраняется, но и остается наиболее высоким на рынке рост среднего дохода на абонента (ARPU) в мобильном сегменте, указывает он. По итогам второго квартала он вырос на 2,9% год к году, составив 348 руб. По мнению аналитика, это говорит о том, что компания сконцентрировалась на удержании высокодоходных абонентов, в то время как дешевый сегмент переходит к Tele2, ARPU которого значительно ниже.

Юлия Тишина