Абоненты оплатили отмену роуминга

Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 руб., до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review. Данные Росстата говорят о еще большем росте. Операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС, для чего они постепенно отказываются от ценовых войн в регионах, поясняют аналитики.

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился “Ъ”. Последний раз рост цен фиксировался по итогам измерений октября 2016 года — августа 2017 года.

Повышение затронуло все регионы России, хотя в Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на 1 руб., до 351 руб. Столица при этом опустилась с третьего на пятое место среди регионов по доступности связи в зависимости от средних доходов населения. В число регионов с самой доступной связью вошли также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Сахалинская и Магаданская области. Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС с начала 2019 года, прекращение ценовых войн операторов в регионах, отмена внутрисетевого роуминга (соответствующий закон подписан 27 декабря 2018 года, постановление правительства вступило в силу с 1 июня), а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов, перечисляет руководитель Content Review Сергей Половников.

Корректировка тарифов началась зимой 2019 года. При этом некоторые операторы «решили замаскировать повышение цен скидками», указывает Сергей Половников. Скидки, по его словам, распространяются в первую очередь на новых клиентов, например при оформлении новой сим-карты в салоне, что «требуется для повышения показателей».

С выводами исследования согласны не все операторы. Наряду с ростом НДС пошла вторая волна популяризации безлимитных тарифов и снижения цен на них, поэтому говорить о повышении средней стоимости не приходится, уверены в «Вымпелкоме». В условиях постоянно растущих объемов трафика и снижающейся цены мегабайта перед отраслью «как никогда остро стоит вопрос монетизации», отметил представитель оператора.

Представитель «МегаФона» соглашается с данными отчета, связывая давление на стоимость услуг с инфляцией, финансовой нагрузкой, которую несет отрасль в связи с законодательными нововведениями, курсовыми колебаниями и НДС. При этом цены на связь в России остаются одними из самых низких в мире, подчеркивает он. В МТС и Tele2 не комментируют выводы исследования.

Данные Росстата подтверждают даже более активный рост цен на сотовую связь — с 270,2 до 341,1 руб. с декабря по апрель за стандартный пакет услуг на фоне резкого падения реальных доходов населения в первом квартале, указывает портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но в отчетности операторов такого роста нет, зато по ней заметны сокращение ARPU (средняя выручка с абонента) и падение активной абонентской базы, отмечает он. Скорее всего, операторы пытаются продавать безлимитные пакеты по более высокой цене, а также активно идут на скидки, например при попытке смены оператора с сохранением номера, делает вывод господин Нигматуллин.

Рост средней стоимости тарифов может происходить за счет увеличения в пакетах объема мобильного интернет-трафика, не исключает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он. Есть шанс, что ценовая война утихнет, согласен гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов, при этом стоимость связи в регионах будет постепенно выравниваться.

Юлия Тишина