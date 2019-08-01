В Ростовской области объемы строительства сократились на 20%

В январе—июне 2019 года объем строительства в Ростовской области сократился на 20%, об этом сообщает Ростовстат.

Отмечается, что на снижение показателя подрядных работ повлияли высокие прошлогодние показатели, связанные с завершением строительства объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу.

По данным Ростовстата, в целом объем подрядных работ, выполненный на территории Ростовской области в первом полугодии 2019 года, превысил 42 млрд руб. «Отметим, что прочно занял свою нишу в строительном секторе малый бизнес, выполнив почти треть объема строительных работ»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина