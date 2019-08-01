Матч Россия—Швейцария откроет хоккейный ЧМ-2020

Первый матч чемпионата мира по хоккею 2020 года пройдет между сборными России и Швейцарии. Последняя является хозяйкой чемпионата. Встреча состоится 8 мая.

Также сборная России в рамках группового этапа встретится с командами Норвегии (10 мая), США (11 мая), Италии (13 мая), Казахстана (15 мая), Финляндии (16 мая) и Латвии (19 мая).

Чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Напомним, несколькими неделями ранее произошла рокировка в тренерском штабе сборной России: вместо Ильи Воробьева команду возглавил его ассистент Алексей Кудашов, при этом бывший наставник стал помощником.

Подробнее об изменениях в тренерском штабе сборной читайте в материале “Ъ” «Второй станет первым».