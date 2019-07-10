Как стало известно “Ъ” из осведомленных источников, в ближайшее время на посту главного тренера сборной России по хоккею произойдет рокировка: вместо Ильи Воробьева команду возглавит его ассистент Алексей Кудашов, при этом бывший наставник станет помощником. Такое решение, по мнению его инициаторов, улучшит работу тренерского штаба. По информации “Ъ”, Воробьев будет занимать в нем новую должность специалиста по развитию игроков.

Руководство российского хоккея планирует перестановку на посту главного тренера национальной сборной, о чем должно объявить в ближайшее время. Суть замысла состоит в том, что нынешний наставник команды Илья Воробьев и его помощник Алексей Кудашов поменяются местами. То есть второй станет первым, а первый, соответственно, будет исполнять обязанности ассистента. Причем Воробьев займет новую должность тренера по развитию игроков.

Как удалось выяснить “Ъ”, больших претензий к бывшему наставнику нет, но все-таки на последнем чемпионате мира сборная не оправдала ожиданий. На турнире в Словакии она выступала в небывало мощном составе, в котором было так много звезд, что не нашлось свободного местечка даже для Артемия Панарина. В итоге же Россия показала лишь третий и явно неудовлетворительный результат. Скажем, за предыдущее мировое первенство, где команда под управлением Воробьева завершила борьбу еще в четвертьфинале, с него особо не спрашивали, ведь тогда об Александре Овечкине, Евгении Малкине или Никите Кучерове в заявке приходилось только мечтать. Сейчас, когда все приехали, спрос с Воробьева был другой.

Вообще, главным тренером сборной Илью Воробьева утвердили уже после чемпионата мира-2018 в Дании (туда он ездил в качестве исполняющего обязанности) и заключили с ним двухлетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на два сезона. Так что формально он отработал лишь половину обязательного договора. Кстати, напомним, два года назад смена наставника национальной команды произошла по той же схеме, что и сейчас. Вместо Олега Знарка сборную возглавил один из его ассистентов Воробьев. Правда, Знарок в итоге был уволен.

Почему новым главным стал именно Алексей Кудашов? По сведениям “Ъ”, на хоккейное руководство произвела впечатление его работа на чемпионате мира-2019. Он зарекомендовал себя как продвинутый специалист, умело пользующийся самыми передовыми профессиональными программами и методиками. Кроме того, по данным “Ъ”, зарплата Кудашова будет вдвое меньше той, что получал Воробьев. Таким образом, Федерация хоккея России сэкономит на этой рокировке деньги. Тем временем, по информации издания «Спорт-Экспресс», Кудашов может заменить Воробьева и на посту главного тренера СКА. Как известно, они работают вместе и в петербургском клубе.

Добавим, что тренерскую карьеру Алексей Кудашов начал в 2012 году в мытищинском «Атланте», где довольно быстро из ассистентов «дослужился» до главного тренера. С мая 2015-го он руководил ярославским «Локомотивом», который вывел в финал Западной конференции Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2016/17. Но в начале следующего чемпионата КХЛ был уволен после неудачного старта. Весной 2018 года вошел в тренерский штаб сборной России и СКА.

Александр Ильин