«Нижнекамскнефтехим» предложил ввести пошлину 6,5% на ввоз полистирола в РФ

«Нижнекамскнефтехим» направил заявление Минэкономразвития России с предложением ввести ввозную таможенную пошлину на полистирол общего назначения в размере 6,5%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Сейчас ввоз полистирола в страну пошлиной не облагается.

Начальник отдела продаж пластиков «Нижнекамскнефтехима» Андрей Королев пояснил агентству, что пошлина, составлявшая 6,5%, была обнулена 9 лет назад, чтобы стимулировать ввоз дефицитного тогда в стране полистирола. Однако сейчас три российских производителя совокупно производят около 380 тыс. тонн полистирола в год – с превышением внутренней потребности, составляющей 350 тыс. тонн. В то же время иностранные компании реализуют в РФ 40 тыс. тонн полистирола.

По словам господина Королева, инициатива «Нижнекамскнефтехима» направлена на «максимальное размещение своей продукции на территории своей страны». «Введение пошлины может положительно сказаться на принятии инвестиционного решения о строительстве новых мощностей по производству полистирола»,- добавил господин Королев.

Предполагается, что предложение будет вынесено на заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

По данным «Ъ-Казань», в настоящее время полистирол производят «Салаватнефтеоргсинтез», «Ангарский завод полимеров» и «Нижнекамскнефтехим».

"Ъ-Казань"