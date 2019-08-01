Искусство дополнять реальность

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об уникальном опыте знакомства с художественным искусством через приложение дополненной реальности Artefact.

Новейшим из искусств для нас является AR. Дополненная реальность собственными шедеврами пока не обзавелась, но довольно успешно может приобщить к классике любого желающего. В частности, я говорю о приложении Artefact, открывающем доступ к произведениям живописи в российских галереях.

Мобильные разработчики и хранители музеев совместными усилиями создали новый способ знакомства с экспонатами. Во-первых, пользователь может прийти на любую выставку, отмеченную в приложении, навести камеру смартфона на картину, помеченную значком AR, и получить в режиме дополненной реальности так называемые «точки интереса», разбросанные по полотну. За каждой из них скрывается факт, которые раньше были известны лишь хранителям, заверяют авторы Artefact. Кроме того, технологии позволяют увидеть произведение в прежних состояниях, например, во время реставрации. Уверен, сравнить такой вариант с живым экспонатом как минимум любопытно. Конечно же, кроме визуальных бонусов дополненной реальности, есть и вполне ожидаемый аудиогид. То, что его читает не профессиональный диктор, а сотрудник музея, даже хорошо. Это достовернее погружает в атмосферу картинной галереи.

Ознакомиться с текстовым описанием можно и самому. При этом и из дома необязательно выходить. Несколько десятков выставок легко просмотреть прямо в приложении в режиме «Каталог». «Точки интереса» и прочие факты о картинах также будут доступны. Здорово, что разработчики Artefact предусмотрели отдельный глоссарий. В локальном словаре собрана информация о персонах и терминах художественного искусства. Главный и первый раздел, который увидит пользователь приложения – «Рекомендации». Разобраться с ним я доверил нашему арт-обозревателю Дмитрию Буткевичу. Его смутила анонимность экспертов, которые составляют рекомендации, и то, что, например, в подборке Русского музея числится выставка ко 140-летию Кузьмы Петрова-Водкина, которая закончилась много месяцев назад. Но даже сердце нашего сурового арт-обозревателя дрогнуло от технологии дополненной реальности, которая позволяет виртуально перенести некоторые картины в интерьер вашего дома. Только ради этого опыта стоит обратить внимание на приложение Artefact.

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