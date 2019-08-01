Александр Высокинский утвердил проект трамвайной линии в Академическом

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства трамвайной линий в микрорайон Академический. Строительство планируется начать в 2020 году, а завершить к 2022 году, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что для трамвайной линии в Академическом построят временное кольцо с конечной остановкой в районе Преображенского парка. Протяженность первой очереди составит 4 км. Общая площадь проектируемой территории — более 104 га.

«Сначала трамвайная ветка пройдет по улице Вильгельма де Геннина (между местным проездом и основной проезжей частью с восточной стороны), однако за 300 м до строящейся развязки на Объездной автодороге сместится в разделительную полосу»,— пояснили в мэрии. Через развязку с Объездной дорогой линию пустят в разделительной полосе в одном уровне (с учетом проектируемой эстакады). Затем — под эстакадными частями улицы Волгоградской, до транспортной развязки на Гурзуфской—Репина и в разделительной полосе улицы Токарей до соединения с Татищева. В перспективе линию планируют продлить, пустив по улице Вавилова и проспекту Академика Сахарова. Всего планируется установить 11 трамвайных остановок и регулируемых пешеходных переходов.

Яна Рустамова