Строительство трамвайных линий в Солнечный и Академический начнется в 2020 году

Строительство трамвайных линий в микрорайоны Солнечный и Академический в Екатеринбурге начнется в 2020 году, сообщили в мэрии. Оба проекта прошли общественные обсуждения (проходили в мэрии с 7 июня по 12 июля).

Новую ветку в Солнечном проложат по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистая—Чемпионов. На линии будет четыре остановки. Протяженность пути составит 1,8 км. Проект предполагает реконструкцию улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрестков. Это первая очередь перспективной трамвайной линии, ведущей в район строящегося аутлет-центра с организацией транспортно-пересадочного узла.

Для трамвайной линии в Академическом построят временное кольцо с конечной остановкой в районе Преображенского парка. Протяженность первой очереди составит 4 км. «Сначала трамвайная ветка пройдет по улице Вильгельма де Геннина (между местным проездом и основной проезжей частью с восточной стороны), однако за 300 м до строящейся развязки на Объездной автодороге сместится в разделительную полосу»,— пояснили в мэрии. Через развязку с Объездной дорогой линию пустят в разделительной полосе в одном уровне (с учетом проектируемой эстакады). Затем — под эстакадными частями улицы Волгоградской, до транспортной развязки на Гурзуфской—Репина и в разделительной полосе улицы Токарей до соединения с Татищева. В перспективе линию планируют продлить, пустив по улице Вавилова и проспекту Академика Сахарова. Всего планируется установить 11 трамвайных остановок и регулируемых пешеходных переходов.