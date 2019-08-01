Чаще всего услугами сервисов онлайн-кредитования пользуются клиенты Сбербанка

Большинство клиентов сервисов онлайн-кредитования предпочитают получать и погашать займы с помощью банковских карт. Во подготовке исследования аналитиками компании TWINO были проанализированы данные клиентов, которые получали или погашали займы с помощью банковских карт в первом полугодии 2019 года. Стало известно, что чаще всего услугами сервисов альтернативного кредитования пользуются клиенты Сбербанка.



Более 65% клиентов сервисов онлайн-кредитования предпочитают получать займы на банковские карты, а 69% заемщиков погашают займы с их помощью.

Больше всего займов переводится на карты Сбербанка — 76%. Расплачиваются по кредиту тоже чаще всего клиенты этого же банка — на них приходится 79% платежей.

На карты Тинькофф Банка получают займы 9% клиентов, а вот погашают задолженность с них всего около 6% пользователей. Реже займы получают клиенты карт, выданных Альфа-Банком — 8%. Расплачиваются по кредиту с их помощью 5% заемщиков. На карты банка Открытие получают денежные средства 4%, а погашают займы 3% клиентов.

Около 3% карт, на которые компании отправляют деньги, приходятся на другие банки: Росбанк, Совкомбанк, Хоум Кредит, Промсвязьбанк, ЮниКредит и др. Погашают займы с карт таких банков около 7% клиентов.

Среди всех банков, клиентами которых являются пользователи альтернативного кредитования, выделяется Сбербанк. Это крупнейший российский банк, имеющий большое количество отделений по всей стране. Также Сбербанк является одним из лидеров по количеству зарплатных карт, что говорит о его доступности и массовости. Тинькофф Банк работает преимущественно с молодыми и активными в сети клиентами, которые являются аудиторией сервисов онлайн-кредитования. Остальные банки — Росбанк, Альфа-Банк, ЮниКредит — относятся к более премиальному сегменту, где обслуживаются клиенты с более высокими доходами.

«Результаты данного исследования подтверждают тот факт, что клиенты сервисов альтернативного кредитования активные пользователи банковских услуг. Они имеют возможность выбирать между консервативными финансовыми институтами и современные сервисами, которые готовы предоставлять свои услуги максимально быстро и комфортно для них», отметил генеральный директор группы TWINO Ашот Торосян.

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