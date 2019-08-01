«Яндекс» расширяет продажи «Яндекс.Станции» на рынках СНГ

«Яндекс» с августа начнет продавать в Беларуссии единую подписку на свои сервисы «Яндекс.Плюс» и умную колонку «Яндекс.Станция». Продукты были представлены на белорусском рынке, говорится в поступившем в “Ъ” сообщении компании.

«"Плюс" и "Станция" — важные элементы экосистемы "Яндекса", которая делает жизнь людей проще и удобнее. "Плюс" даст нашим пользователям в Беларуси новые возможности, а "Станция" позволит решать множество повседневных задач по-новому — с помощью голосового интерфейса»,— приводит пресс-служба слова директора по развитию «Яндекса» в Беларуссии Евгения Лашкевича.

В сообщении отмечается, что «Яндекс.Станция» будет продаваться в сетях «Пятый элемент», «На связи» и в интернет-магазине 21vek.by с 14 августа. Ее стоимость составит 369 руб. Покупатели колонки получат годовую подписку «Яндекс.Плюс». Для владельцев колонки были открыты сервисные центры.

В «Яндексе» сообщили также, что, кроме белорусского рынка, умные колонки будут продаваться в Казахстане. Продажи в рознице в сети Sulpak стартуют 6 августа. На день раньше колонки получат те, кто оформит предзаказ.

Ранее «Яндекс.Станция» продавалась только на территории России. Напомним, «Яндекс» представил колонку «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» на конференции YaC в мае 2018 года, продажи начались 10 июля. Компания отказывается раскрывать число проданных устройств, но говорит, что речь идет о «десятках тысяч» колонок. По оценке управляющего директора ИТ-компании Just AI Кирилла Петрова, к концу марта «Яндекс» реализовал около 80 тыс. «Станций».

О том, как продаются колонки,— в публикации “Ъ” «"Яндекс" раскрыл продажи "Станции"».