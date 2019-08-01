«Дальневосточный гектар» добрался до Забайкалья

Сегодня в Чите на совещании «Об основных мерах по развитию Забайкальского края» премьер-министр Дмитрий Медведев подвел промежуточные итоги интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО). Пока ситуация в крае оценивается как довольно тяжелая — валовый региональный продукт (ВРП) за девять лет снизился почти на 10%, а реальные доходы населения на 13%. Сегодня же было объявлено о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в крае. Также с 1 августа в регионе стартовала программа «дальневосточный гектар», на которую выделено 46% территории Забайкалья.

«Буквально полгода прошло с того момента, как по указу президента (подписан в ноябре прошлого года.— “Ъ”) Забайкалье и Бурятия вошли в состав ДВФО — это действительно важное событие в жизни регионов, но интеграция в экономическое пространство Дальнего Востока важна не с географической позиции, а исходя из тех новых возможностей — и Бурятия, и Забайкалье могут пользоваться всеми дальневосточными преференциями»,— начал совещание Дмитрий Медведев.

Так, сегодня же на территории региона стартовал очередной пакет дальневосточных льгот — жители Забайкалья и Бурятии теперь участвуют в программе «дальневосточного гектара», которая в остальных субъектах макрорегиона действует уже три года. Традиционно она будет реализовываться в несколько этапов: первые полгода земля предоставляется только жителям Забайкалья, с 1 февраля 2020 года она станет доступна для всех дальневосточников, а с 1 августа 2020 года — уже для всех россиян. В программу включена практически половина территорий Забайкалья — 46% или около 20 млн га.

Как сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов, 53% людей, желающих получить гектар, планируют строиться — для их поддержки прорабатывается программа льготной ипотеки под 2%.

На поддержку социально-экономического развития Забайкалья правительство выделяет в нынешнем году более 35 млрд руб. из федерального бюджета — это на треть больше, чем годом ранее. По словам Дмитрия Медведева, «субъект такие деньги никогда не получал, поэтому на региональной власти лежит ответственность за их эффективное использование, прежде всего чтобы люди видели результат работы этих денег».

Социально-экономическая ситуация в регионе оценивается как довольно тяжелая — по словам врио губернатора Александра Осипова, с 2011 года ВРП снизился почти на 10%, а реальные доходы населения — на 13%. «Край в последние годы практически не реализовывал экономических программ — если в среднем по стране у регионов на экономику в бюджете выделяется 2–3%, то Забайкалье выделяло менее 2%»,— признал он. В Забайкалье совместно с Минвостокразвития и Минфином России уже проведена работа по «собиранию первоочередного экономического потенциала» — сформированный пакет приоритетов и проектов (прежде всего в сфере добычи полезных ископаемых, деревопереработке, сельском хозяйстве и транспортной логистике) позволяет к 2030 году вдвое нарастить ВРП (по сравнению с 2018 годом).

Пока же правительство намерено стимулировать экономический рост в Забайкалье за счет создания территории опережающего социально-экономического развития — сегодня Дмитрий Медведев сообщил об утверждении такого постановления.

Как пояснил Александр Козлов, в ТОР вошли 15 проектов из выделенных региональных приоритетов на общую сумму 196 млрд руб.— объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за десять лет оценивается в 31 млрд руб.

«Это только 20% нашего потенциала»,— заверил врио губернатора, однако для подготовки нового пакета проектов требуются «совместные усилия», в частности, строительство инфраструктуры, необходимой для проектирования перспективных предприятий. Для этого Александр Осипов попросил премьера дать поручение ведомствам разработать программу ускоренного развития Забайкальского края.

Евгения Крючкова, Чита