Бастрыкин отправил следователей из Москвы помогать в расследовании лесных пожаров в Сибири

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России отправятся в регионы Сибири и Дальнего Востока для помощи в установлении причин лесных пожаров. Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин, руководству же региональных следственных органов он поручил установить все обстоятельства распространения пожаров в лесах.

В состав группы, которая отправится в регионы, «вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства». «Глава ведомства потребовал от подчиненных тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего, а также установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства»,— говорится в сообщении на сайте СКР.

Лесные пожары начались около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. По последним данным, общая площадь горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области достигла 1,7 млн га. На 1 августа общая площадь пожаров в России превышает 3 млн га. Президент Владимир Путин ранее поручил подключить к тушению пожаров Минобороны.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».