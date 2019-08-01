Благовещенский завод группы ОМК возглавил выходец из Нижегородской области

Благовещенский арматурный завод (входит в группу ОМК) сменил управляющего. С 1 августа предприятие возглавил уроженец Выксы Нижегородской области Андрей Елисеев, сообщает пресс-служба предприятия. Господин Елисеев с 2015 года возглавлял универсальное производственно-сервисное подразделение «ВМЗ-Техно». Под его руководством был оборудован самый высокотехнологичный цех Выксунского металлургического завода, отмечают в компании.

Андрей Елисеев родился в 1974 году, окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства», инженер. Карьеру начинал в 1992 году на Выксунском металлургическом заводе (входит в ОМК). Курировал сферы развития персонала, производственных технологий и развития производственной системы.

Благовещенский арматурный завод — один из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры. Входит в ОМК с 2013 года.

ОМК — крупнейший в мире производитель труб большого диаметра. Объединяет Выксунский, Чусовской металлургические заводы, Альметьевский трубный завод, компанию «Трубодеталь».

Ирина Самойлова