США ввели санкции против главы МИД Ирана

Вашингтон ввел санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Господин Зариф возглавляет министерство с 2013 года. Согласно данным Минфина, он подвергнут «дополнительным санкциям».

Позже высокопоставленный чиновник из Белого дома заявил, что Вашингтон не рассматривает Джавада Зарифа как ключевую фигуру для возможных переговоров на ядерную тематику. США хотят вести диалог с человеком, который «реально может принимать решения», передает Reuters.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий. В мае 2018-го США вышли из договора и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

На днях Тегеран предложил усилить проверку своих ядерных объектов в обмен на снятие санкций.

В феврале глава МИД Ирана опубликовал на своей странице в Instagram сообщение об отставке. Оно было очень коротким: министр лишь извинился за «все недоработки» и поблагодарил «народ Ирана и коллег», ничего не сказав о причинах такого решения.

Однако затем министр, ставший лицом либерального курса Тегерана, направленного на нормализацию отношений с Западом, передумал уходить.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Министр в Иране больше чем министр».