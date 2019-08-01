Научно-исследовательский институт электронной техники

НИИЭТ основан в 1961 году при Воронежском заводе полупроводниковых приборов. Выпускал германиевые мощные транзисторы, создал первую отечественную интегральную схему, затем — кремниевую монолитную схему. В 70-е годы институт разрабатывал микроконтроллеры и однокристальные микроЭВМ. Параллельно НИИ развивал направление мощных СВЧ-транзисторов. В последние годы институт получает деньги на модернизацию: в частности, в 2016 году Роскосмос согласовал предоставление ему еще 80 млн руб. Они должны пойти на реконструкцию и техническое перевооружение для подготовки серийного производства больших интегральных схем для комплекса 3К-30 (аналогичное обозначение имеет, в частности, межконтинентальная баллистическая ракета «Булава»). В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы» НИИЭТ получил на техперевооружение 300 млн руб. от Минпромторга и 72,2 млн руб. от Роскосмоса. Также проект финансировался самим предприятием — в частности, в 2015 году на него было направлено 49,6 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году НИИЭТ получил 1,3

млрд руб. выручки и 89,6 млн руб. чистой прибыли, более поздние финпоказатели не раскрываются. На предприятии, по собственным данным, работают около 500 человек; стоимость чистых активов на 31 марта 2018 года составляла 2,32 млрд руб.