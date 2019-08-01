ТАСС: следствие считает основной причиной крушения SSJ 100 в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения SSJ 100 в Шереметьево считается ошибка пилотов, сообщил ТАСС источник в следственных органах. Расследование при этом будет вестись еще 1–1,5 года, поскольку нужно провести много летных и авиационно-технических экспертиз.

«Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов»,— сказал источник.

«Аэрофлот» расценил публикацию ТАСС со ссылкой на неназванный источник в следственных органах о причинах катастрофы SSJ 100 как очередное давление на комиссию МАК и следствие.

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100. В нем напрямую не говорилось об ошибке пилотов, но отмечалось, что они оценивали ситуацию как штатную. По данным “Ъ”, к катастрофе могла привести именно ошибка пилотов.

Подробнее о выводах комитета читайте в материале “Ъ” «Причины "козления"».

О возможных ошибках пилотов — в публикации “Ъ” «SSJ торопился к земле».