Госинспекция труда проверяет условия работы бастующих крановщиков в Казани

Госинцпекция труда по Татарстану проводит проверку условий работы крановщиков Казани, объявивших забастовку. Об этом сообщила представитель инспекции Алсу Зайнутдинова на заседании фракции КПРФ Госсовета республики. По ее словам, проверка проводится совместно с прокуратурой. Госорганы пытаются «установить названия юридических лиц, в отношении которых будут проводиться надзорно-контрольные мероприятия». «Будут рассматриваться ваши вопросы по оплате труда, режиму работы, медицинским показаниям или противопоказаниям, вашей квалификации, надлежащего обучения и о вашем специализированном допуске»,— заявила госпожа Зайнутдинова представителям объединения «Казанские крановщики». При этом чиновники пока не могут назвать сроки, когда завершится проверка. «За два дня ни один надзорный орган все это в порядок не приведет, куда бы вы не обращались»,— сказала Алсу Зайнутдинова.

Как сообщал «Ъ-Казань», на прошлой неделе около 20 машинистов башенных кранов приостановили работу на стройках Казани. Они добиваются от работодателей повышения заработной платы, а также соблюдения трудового законодательства и техники безопасности.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"