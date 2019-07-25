Башенные краны остановили стройку

Прокуратура Татарстана инициировала проверку жалоб крановщиков, которые вчера в Казани начали забастовку, организованную при поддержке профсоюза «Рабочая ассоциация». На работу не вышли около 20 машинистов башенных кранов. Они требуют от застройщиков соблюдения трудового законодательства и техники безопасности при эксплуатации машин, а также хотят повышения заработной платы в три раза. В региональном министерстве строительства часть требований участников акции поддержали.



Вчера около 20 машинистов башенных кранов приостановили работу на стройках Казани, в том числе на площадках жилищных комплексов «Салават Купере», «Мой ритм», «Норвежский», а также полилингвальной школы на улице Бондаренко. Об этом “Ъ” сообщил представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Юрий Шарипов. Он пояснил, что машинисты добиваются от работодателей повышения заработной платы, а также соблюдения трудового законодательства и техники безопасности.

Накануне «Крановщики Казани» разослали свои требования строительным компаниям. Они заявили, что на строительных объектах города «сложилась критическая ситуация». По их словам, «повсеместно нарушаются правила техники безопасности, что ведет к возрастанию аварийных ситуаций и риску несчастных случаев различной тяжести, вплоть до летального исхода». Кроме того, не соблюдаются санитарные правила и нормы, в том числе температурный режим на рабочих местах. Также крановщики указали, что «в погоне за прибылью работодатели часто стали привлекать для работ на строительных объектах работников без законного оформления трудовых отношений». Рабочие потребовали, чтобы им предоставлялось временное жилье, обязательно страховалась жизнь и здоровье машинистов, выплачивались суточные и командировочные. Труд машиниста, по их мнению, должен оплачиваться «на уровне не ниже 500 руб. в час (после выплаты всех налогов) за основное время работы». Сейчас, как сообщил “Ъ” господин Шарипов, рабочие получают примерно 150 руб. в час.

Рабочие требовали от стройкомпаний начать переговоры до 8:00 24 июля. Однако, по словам Юрия Шарипова, никто из руководства застройщиков и сервисных компаний на связь с инициативной группой не вышел. «Наши требования остаются»,— сказал господин Шарипов, пояснив, что сегодня машинисты башенных кранов по-прежнему не намерены возобновлять работу. В профсоюзе отмечают, что некоторым из участников «забастовки» уже объявили об увольнении, однако пока «на словах».

Машинисты стараются не называть компании, в которых они работают. По информации “Ъ”, к забастовке присоединились, в частности, сотрудники «Сервисной промышленной компании», «Трансстроймеханизации», строительной компании «Ак таш». Однако связаться с их представителями “Ъ” вчера не удалось.

Акцию крановщиков поддержали в местном отделении КПРФ. Глава казанских коммунистов Алексей Серов рассказал “Ъ”, что выехал вчера на одну из площадок в «Салават купере», где на одном из кранов к работе приступил «сотрудник, который не трудоустроен». Господин Серов написал жалобу в управление Ростехнадзора.

В министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана заявили, что не получили обращение МПРА, однако там «полностью согласны» и поддерживают требования «крановщиков в части обеспечения порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования, полного и всестороннего соблюдения норм Трудового кодекса РФ». В министерстве отметили, что крупные строительные организации республики (за исключением «Ак таш», «Евростиль», ПСО «Казань») «не имеют собственных башенных кранов» и «арендуют их у специализированных организаций, которые в свою очередь имеют договорные отношения с машинистами башенных кранов». «Обучение по охране труда и промышленной безопасности, обеспечение безопасных условий труда для крановщиков при эксплуатации башенных кранов, обеспечение трудовых прав и гарантий, в том числе установление оплаты труда, страхование жизни полностью ложится на арендодателя»,— заявили в министерстве.

Претензиями рабочих заинтересовались в прокуратуре Татарстана. «Прокуратура республики проверит эту информацию на предмет нарушений трудового законодательства. Соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков»,— заявил старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Кирилл Антонов