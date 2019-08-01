Риэлторов подвели под стандарт

Риэлторы в ближайшее время начнут сдавать квалификационный экзамен. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) приняла профессиональные стандарты для оценки специалистов в сфере недвижимости и уже к декабрю создаст рейтинг риэлторов.

Торгово-промышленная палата приняла отраслевые стандарты для работы риэлторов. Предполагается, что специалисты, чтобы подтвердить свои навыки, будут сдавать экзамены и только после этого получат право называться агентом, экспертом или брокером в зависимости от выбранной для подтверждения квалификации. Свои знания они будут подтверждать в уполномоченных советом ТПП РФ центрах оценки квалификаций. Сведения о квалификации риэлторов затем будут вноситься в государственный реестр.

В самой ТПП уверены, что создание профессионального стандарта упорядочит рынок недвижимости и задаст основные правила профессии.

Так, согласно профстандарту, риэлторы должны будут соблюдать конфиденциальность информации клиента, не вводить его в заблуждение, не скрывать реальную стоимость объекта, не использовать некомпетентность клиента для извлечения выгоды и не клеветать на коллег.

Введение оценок позволит создать рейтинг риэлторов.

Кроме Торгово-промышленной палаты в разработке стандарта участвовали представители Евразийской организации экономического сотрудничества, ассоциаций риэлторов и консалтинговых организаций. Руководитель юридического блока цифрового агентства недвижимости «33 слона» Юлия Плетнева уточнила, что агентство также собирается создать площадку, на которой специалисты смогут сдавать профессиональный экзамен. В ТПП добавили, что помимо стандартов разрабатывают и программы образования для риэлторов.

Елизавета Макарова