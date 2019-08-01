Риэлторов подвели под стандарт

Риэлторы в ближайшее время начнут сдавать квалификационный экзамен. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) приняла профессиональные стандарты для оценки специалистов в сфере недвижимости и уже к декабрю создаст рейтинг риэлторов.
Торгово-промышленная палата приняла отраслевые стандарты для работы риэлторов. Предполагается, что специалисты, чтобы подтвердить свои навыки, будут сдавать экзамены и только после этого получат право называться агентом, экспертом или брокером в зависимости от выбранной для подтверждения квалификации. Свои знания они будут подтверждать в уполномоченных советом ТПП РФ центрах оценки квалификаций. Сведения о квалификации риэлторов затем будут вноситься в государственный реестр.
В самой ТПП уверены, что создание профессионального стандарта упорядочит рынок недвижимости и задаст основные правила профессии.
Введение оценок позволит создать рейтинг риэлторов.
Кроме Торгово-промышленной палаты в разработке стандарта участвовали представители Евразийской организации экономического сотрудничества, ассоциаций риэлторов и консалтинговых организаций. Руководитель юридического блока цифрового агентства недвижимости «33 слона» Юлия Плетнева уточнила, что агентство также собирается создать площадку, на которой специалисты смогут сдавать профессиональный экзамен. В ТПП добавили, что помимо стандартов разрабатывают и программы образования для риэлторов.
У нас в стране категория классических рантье, живущих за счет сдачи жилья, не сформировалась — окупаемость этого бизнеса исчисляется десятками лет. А как же множество рекламных объявлений о сдающихся квартирах? Большинство рекламодателей предлагают жилье в аренду, потому что временно в нем не нуждаются. Однако в обозримом будущем число так называемых консервативных инвесторов может вырасти.
просмотров: 379753
просмотров: 129900
просмотров: 126470
просмотров: 93165
просмотров: 82411