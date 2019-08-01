Бренды подкрались из-за угла

Продолжающееся падение доходов российских потребителей сделало более острожными международные компании. За январь—июнь 2019 года в страну вышли только 12 новых брендов, а компании впервые начали выходить на рынок через корнеры и временные pop-up-магазины. Это позволяет протестировать спрос и минимизировать риски.

За первые шесть месяцев 2019 года на российский рынок вышло всего 12 международных розничных операторов, говорится в исследовании Knight Frank. Темпы открытий снижаются с 2016 года. Для сравнения: тогда в страну пришло 55 новых игроков, в 2017 году — 27 брендов, а годом позже — 23 марки. Больше всего новых брендов — 9 из 12 марок, вышедших в РФ в этом году,— работают в сегменте одежды, обуви и аксессуаров, например DKNY Sport, A Bathing Ape, Rains, Hackett и пр. Кроме того, в этом году свое fast-casual-заведение Sanders Grill запустила сеть быстрого питания KFC, на рынке также появился швейцарский бренд часов Richard Mille и ювелирный Giovanni Raspini.

Новые бренды в основном работают в сегментах «выше среднего» и «премиум», при этом как минимум треть новых игроков открываются в формате корнеров и временных pop-up-магазинов, которые открываются на короткий срок.

Тенденция выхода на рынок через временные форматы прослеживается в этом году впервые, отмечают аналитики, в 2018 году для запусков использовались монобрендовые магазины. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева уверена, что с помощью подобных форматов международные компании минимизируют риски при выходе на новый рынок. При этом премиальный сегмент в России наиболее устойчив к кризисным явлениям и падению покупательской способности, отмечает она.

По данным Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году оборот российского fashion-рынка остался на уровне 2,36 трлн руб. Сегмент люксовых товаров в 2018 году вырос на 5% и достиг 248 млрд руб.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс говорит, что выходить на новые рынки в формате корнеров или pop-up-магазинов могут себе позволить именно премиальные и люксовые бренды. Масс-маркет, с другой стороны, достигает рентабельности только за счет больших оборотов и требует открытия большого количества магазинов, указывает она. По словам госпожи Лебсак-Клейманс, формат pop-up позволяет оценить спрос, локацию и конъюнктуру рынка, не вкладывая огромные средства.

По данным управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, в «Атриуме» у Курского вокзала в Москве одна из локаций в сегменте островной торговли предлагалась в аренду за 650 тыс. руб. в месяц.

Для сравнения: аренда 1 кв. м магазина в популярных московских торговых центрах достигает 180 тыс. руб. в год, подсчитали в Colliers International.

Pop-up-магазины активно осваивают и уже работающие в стране ритейлеры. В январе—июне 2019 года более 20 брендов открыли свои точки в этом формате, что в два раза больше, чем годом ранее, говорится в исследовании Knight Frank. Среди них — Etro Home, Burberry, Uniqlo, Nespresso, Ulyana Sergeenko и пр. Популярность pop-up-магазинов прослеживается по всему миру, «это отражает запросы современных потребителей — временные магазины создают для покупателя эффект новизны, эксклюзивности и провоцирует на импульсивные покупки», рассказывает Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, формат выгоден и торговым центрам, позволяя стимулировать приток покупателей. Pop-up-магазины способны создать ажиотаж среди целевой аудитории и повысить трафик, согласны в сети универмагов «Стокманн».

В целом, отмечает Анна Лебсак-Клейманс, интерес к российскому рынку со стороны иностранных игроков продолжит падать на фоне снижения покупательской активности. По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3% год к году.

Никита Щуренков