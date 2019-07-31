OMV ожидает поступление газа по «Северному потоку–2» до полуночи 31 декабря 2019 года

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассчитывает, что первые поставки газа по «Северному потоку—2» начнутся до полуночи 31 декабря 2019 года. «Трубопровод "Северный поток—2" проложен уже на 70% в Балтийском море, работы идут по плану, нет никаких задержек в осуществлении проекта. Мы ожидаем первые поставки газа к концу года, до полуночи 31 декабря»,— сказал господин Зеле на пресс-конференции (цитата по Bloomberg).
По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию сильно зависит от выдачи разрешение на строительство от Дании.
Ввод «Северного потока–2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.
О ситуации вокруг трубопровода — в материале “Ъ” «Дания сдвигает “Северный поток-2” на год».
просмотров: 508865
просмотров: 276575
просмотров: 262360
просмотров: 185391
просмотров: 138933