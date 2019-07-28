СМИ назвали имя сенатора, сорвавшего санкции против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол активно препятствует принятию законопроекта, предусматривающего введение санкций против проекта «Северный поток-2». Источники Daily Beast в верхней палате американского законодательного органа сообщили, что он отложил рассмотрение документа в комитете по иностранным делам Сената и отправил сенаторам письмо, в котором указал на слабые места законопроекта.

В частности, господина Пола смутил тот факт, что в рассматриваемом документе не указано, какие именно организации должны оказаться под санкциями. «Это означает, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую»,— написал он в письме.

По словам сенатора, в нынешней редакции законопроект предполагает введение санкций против компаний из стран-союзников по НАТО и нейтральных стран: под них попадают все компании, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока-2» и предоставляют финансовую поддержу. Ограничительные меры могут быть введены против предприятий из Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Как ранее сообщали «Открытые медиа» со ссылкой на собеседников-финансистов, близких к администрации Трампа, сотрудников аппарата Палаты представителей Конгресса США и источники, близкие к Минфину США, «все ждут отмашки из Белого дома», чтобы наложить санкции. Однако Дональд Трамп пока «противится» санкциям, поскольку хочет использовать угрозу их введения как рычаг давления на Германию.

Ввод «Северного потока–2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.