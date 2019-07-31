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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава ГК «Норманн» Владимир Смирнов арестован на два месяца

Генеральный директор строительной компании «Норманн» Владимир Смирнов пробудет под арестом до 28 сентября. Меру пресечения владельцу холдинга избрал Выборгский районный суд.

О содержании ходатайствовало следствие, так как Смирнов подозревается в крупном мошенничестве с деньгами дольщиков. На возведение жилья были привлечены средства участников ДДУ размере сумму 1,49 млрд руб. При этом, как полагает следствие, на строительство было реально затрачено 80 млн руб.

Сам Смирнов в ходе заседания заявил, что ищет инвестора для завершения строительства.

Напомним, что главу компании «Норманн» задержали 29 июля, на четвертый день голодовки дольщиков из-за задержки строительства возведении ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» в Петербурге.

Весной Смирнову уже предъявляли обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд руб. при долевом строительстве объектов в Ленобласти. Он был отпущен под подписку.

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