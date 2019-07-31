Глава ГК «Норманн» Владимир Смирнов арестован на два месяца

Генеральный директор строительной компании «Норманн» Владимир Смирнов пробудет под арестом до 28 сентября. Меру пресечения владельцу холдинга избрал Выборгский районный суд.

О содержании ходатайствовало следствие, так как Смирнов подозревается в крупном мошенничестве с деньгами дольщиков. На возведение жилья были привлечены средства участников ДДУ размере сумму 1,49 млрд руб. При этом, как полагает следствие, на строительство было реально затрачено 80 млн руб.

Сам Смирнов в ходе заседания заявил, что ищет инвестора для завершения строительства.

Напомним, что главу компании «Норманн» задержали 29 июля, на четвертый день голодовки дольщиков из-за задержки строительства возведении ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» в Петербурге.

Весной Смирнову уже предъявляли обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд руб. при долевом строительстве объектов в Ленобласти. Он был отпущен под подписку.