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Глава ГК «Норманн» снова задержан в Петербурге

В Петербурге снова задержан генеральный директор строительной компании «Норманн» Владимир Смирнов. В среду, 31 июля, Выборгский районный суд может выбрать ему меру пресечения, сообщает со ссылкой на дольщиков компании Znak.com.

Напомним, что в начале года господина Смирнова уже задерживали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Позже его отпустили под обязательство о явке.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что покупатели квартир в проблемных ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» ГК «Норманн» 25 июля объявили голодовку, требуя, чтобы руководство компании передало дома для достройки инвестору. При этом гендиректор ГК «Норманн» поставить свою подпись под актом передачи объектов отказался.

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