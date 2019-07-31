Метр на метр дает плюс

Во втором квартале 2019 года цены на квартиры в новостройках в Удмуртии повысились на 3,6%. Рынок вторичного жилья отметился снижением средней цены на 0,5%, сообщили в Удмуртстате. Эксперты говорят, что на подорожание новых квартир повлиял переход на проектное финансирование строительства. Если до вступления новых правил рост обеспечивался ажиотажным спросом, то после застройщики начали учитывать дополнительные затраты по работе с эскроу-счетами. При этом ожидается снижение цен на вторичном рынке жилья Ижевска, так как квартиры в новостройках становятся еще более востребованными у покупателей.

Удмуртия заняла первое место в ПФО по росту цен на первичном рынке жилья во втором квартале 2019 года. По данным Удмуртстата, в сравнении с первым кварталом, средняя цена в регионе увеличилась на 3,6% и составила 50,6 тыс. руб. за кв. м. Самые дорогие новостройки в ПФО можно приобрести в Татарстане — 65,5 тыс. руб. за кв. м, а самые дешевые в Марий Эл — 38 тыс. руб. за кв. м. Наиболее сильный подъем в Удмуртии отмечен в классе элитного жилья с 52,1 тыс. руб. до 54,1 тыс. руб. за кв. м.

Рынок вторичного жилья в республике, наоборот, отметился небольшим снижением цены на 0,5%. Удмуртия с 46,4 тыс. руб. за кв. м занимает пятую позицию в рейтинге по убыванию цен на новостройки в ПФО. При этом жилье низкого качества в Удмуртии подорожало с 42,7 тыс. руб. до 46,4 тыс. руб. за кв. м.

Эксперты отмечают, что основной причиной роста цен на рынке первичного жилья стал переход с 1 июля 2019 года на работу с эскроу-счетами. По словам руководителя службы маркетинга и реализации недвижимости компании «АССО-строй» Александра Шишкина, ожидания столь кардинальных перемен в строительной отрасли подогрели в прошлом году спрос на приобретение нового жилья. Это в свою очередь отразилось на ценах.

«Влияние ажиотажного спроса на рост рыночных цен сменилось реальным удорожанием строительства из-за перехода на проектное финансирование по объектам, стартовавшим уже по новым правилам»,— сказал господин Шишкин.

По словам директора агентства недвижимости «Этажи» Наталии Лемец, рост цен в новостройках наблюдается на квартиры, которые в принципе стоят дороже. «Самые маленькие квартиры также резко возросли в цене. Средние квартиры, двухкомнатные с площадью около 50-60 кв. м, особо в цене не изменились»,— отметила госпожа Лемец.

Несмотря на рост цен, спрос на недвижимость остается стабильным, говорят эксперты. «В Ижевске до сих пор можно констатировать дефицит жилья, соответственно, спрос на новостройки большой. Более того, очередное снижение ключевой ставки сейчас потянет за собой снижение банковской ставки. Это значит, что появляется больше возможностей, и стоимость квадратного метра будет расти»,— считает Наталия Лемец.

Сейчас происходит период адаптации спроса к новому уровню цен. По мнению Александра Шишкина, снижение процентных ставок по ипотеке может существенно облегчить эту задачу и вернуть уровень платежеспособного спроса к прежним значениям, тем самым поддержав рынок и строительную отрасль. «Первые шаги уже сделаны в этом направлении в виде льготной ипотеки с господдержкой для семей, в которых с 2018 года родился второй или последующий ребенок. Для этой категории ставка начинается от 4,9%, что ощутимо ниже среднерыночного показателя»,—отметил господин Шишкин.

По рынку вторичного жилья в Ижевске эксперты пока не наблюдают снижения в стоимости квартир. Со слов Наталии Лемец, собственники, наоборот, поднимают цену вслед за застройщиками, однако ситуация будет меняться в 2020 году.

«Сейчас вводится в эксплуатацию множество новостроек, и это очень сильно повлияет на цены вторичного рынка. Владельцы вторичного жилья, которые в данный момент решают продавать или нет свое имущество, в следующем году будут предлагать его уже по более низким ценам»,— отметила директор агентства.

В перспективе развития рынка недвижимости эксперты видят потенциал для дальнейшего роста спроса при ожидаемом снижении ставок по ипотеке после недавнего решения ЦБ по ключевой ставке. «Хотелось бы еще увидеть дифференциацию процентных ставок для первичного и вторичного рынка в пользу первого, как это было еще несколько лет назад. Эти меры помогли бы преодолеть девелоперам трудности переходного периода»,— подытожил Алексей Шишкин.

Юлия Вахрушева