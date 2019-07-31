РЖД представит концепцию развития железнодорожного полукольца в Петербурге в сентябре

РЖД представит концепцию развития железнодорожного полукольца в Петербурге в сентябре. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.

«2 сентября будет презентация на правительстве. РЖД будет презентовать первый этап концепции»,— заявил господин Елин, отвечая на вопрос об организации железнодорожного полукольца в Петербурге.

Врио губернатора Александр Беглов в ходе заседания Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Смольном отметил, что контур полукольца может появиться до 2024 года.

Яна Войцеховская