01 августа, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

РЖД представит концепцию развития железнодорожного полукольца в Петербурге в сентябре

РЖД представит концепцию развития железнодорожного полукольца в Петербурге в сентябре. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.

«2 сентября будет презентация на правительстве. РЖД будет презентовать первый этап концепции»,— заявил господин Елин, отвечая на вопрос об организации железнодорожного полукольца в Петербурге.

Врио губернатора Александр Беглов в ходе заседания Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Смольном отметил, что контур полукольца может появиться до 2024 года.

Яна Войцеховская


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя