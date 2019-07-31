Новый Suzuki Jimny будет стоить от 1,3 млн рублей

Компания Suzuki назвала стоимость нового поколения внедорожника Jimny для российского рынка.

В России автомобиль появится в двух комплектациях (GL и GLX), отличающихся оборудованием. Независимо от уровня оснащения, все машины получат 102-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым «автоматом».

Стоимость базовой версии Suzuki Jimny составит от 1,3 млн руб. Сколько будет стоить более богатая комплектация — пока не сообщается. Прием заказов на внедорожник начнется 1 августа.

Напомним, третье поколение внедорожника Suzuki Jimny находилось в производстве до 2018 года. Стоимость модели в России составляла от 1,1 млн руб. Четвертая генерация модели была представлена в июне 2018 года.