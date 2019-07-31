Краевой арбитраж рассмотрит иск Эковахты к Минприроды Краснодарского края

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск ЭВСК о признании недействительным заключения государственной экологической экспертизы по проекту «Автомобильной дороги Черниговское – Дагомыс в Апшеронском районе (2-й этап)».

ЭкоВахта оспаривает законность положительного заключения государственной экологической экспертизы по проекту, который планируется осуществить на территории комплексного заказника «Черногорье» в долине реки Серебрячка и на склонах горы Мессо вблизи от территории Кавказского заповедника. Этот этап является частью крупной автомобильной дороги, которую планируют проложить через территорию Кавказского заповедника для обеспечения подъезда к курорту специального назначения «Лунная Поляна», возводящегося на склонах горы Фишт. Протяженность участка 2-го этапа дороги – 8,2 км. Заказчиком проекта является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В конце декабря 2018 года этот проект был предоставлен на государственную экологическую экспертизу. Экологическая Вахта параллельно зарегистрировала общественную экологическую экспертизу. Однако провести экспертизу ей не дали. Материалы для общественной экспертизы были предоставлены с большой задержкой – на следующий день после принятия приказа об утверждении заключения госэкоэкспертизы. При этом, согласно закону, общественная экспертиза не может проводиться после завершения государственной экологической экспертизы. Тем не менее, ЭкоВахта произвела оценку представленной проектной документации. В результате были выявлены серьезные нарушения, допущенные в процессе ее подготовки и при проведении экспертизы, что и стало основанием для обращения в суд.

По мнению экологов, строительство дороги в долине реки Серебрячки, которая является источником водоснабжения для Апшеронска, нарушит гидрологический режим реки, а также нанесет ущерб особо ценным экосистемам, расположенным в ее долине. При этом надлежащих исследований, призванных оценить и снизить негативное воздействие строительных работ, произведено не было.

Судебное слушание назначено на 17 сентября.

Елена Рыжкова