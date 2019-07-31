Миланские “змеи” обзавелись искусственным интеллектом

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает, как футбольный клуб «Интер» планирует использовать инструменты искусственного интеллекта, разработанные Acronis.

Итальянский футбольный клуб «Интер» и IT-компания Acronis объявили о партнерстве. «Черно-синие» получат полную киберзащиту информационной инфраструктуры клуба. В свою очередь, миланские «змеи» обязуются разместить на домашнем поле логотип Acronis.

Подробности технической поддержки стороны не раскрывают, но не сложно угадать, что речь идет, в первую очередь, о хранении, резервном копировании и защите любых данных, которые футбольный клуб получает во время игр и тренировок. Команды высших лиг уже давно анализируют подобную информацию и придают ей огромное значение. Пасы, касания, голы из стандартного положения, идеальное расположения игроков и прочие особенности игр как своей команды, так и противников — это колоссальное количество данных, работать с которыми вручную просто невозможно. Поэтому спортивное руководство клубов сфокусировано на поиске подходящих IT-инструментов.

К слову, Acronis уже сотрудничает с «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Но у итальянского партнера есть преимущество перед английскими собратьями. «Интер» снабдили особыми инструментами искусственного интеллекта. С их помощью «черно-синие» получат, во-первых, онлайн-аналитику. Клуб сможет отследить параметры каждого игрока, мяча, производительности игры по сравнению с предыдущими матчами, за прошедшее время встречи, а также по сравнению с эталонными показателями. Плюс получит визуализацию статистики на поле в динамике. Кроме того, искусственный интеллект будет работать над оценкой психологического состояния новых игроков по профилям в соцсетях. Анализируется только публичный контент. Задача этих вычислений — выяснить, насколько жизненные ценности игрока соответствуют командным. Также разработки Acronis помогут в создании обучающих видеороликов для Академии молодых игроков «Интера».

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