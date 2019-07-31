УФАС требует аннулировать торги по аренде двух участков в Федоровском районе

Саратовское УФАС предписало администрации Федоровского района аннулировать результаты торгов на передачу в аренду двух земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на одном из участков располагается пруд Жиров, а в соответствии с Земельным кодексом РФ образование участков из земель, покрытых поверхностными водами, запрещено. Второй участок граничит с береговой полосой пруда, что, в нарушении требований Водного кодекса, не обеспечивает доступ граждан к водному объекту.

Марина Ковалева