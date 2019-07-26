Дольщики ГК Normann объявили голодовку

Покупатели квартир в проблемных жилых комплексах «Три апельсина» и «На Заречной» группы компаний Normann объявили голодовку. Дольщики требуют, чтобы руководство компании согласилось на передачу домов для достройки инвестору.

Участники долевого строительства сообщают в одной из соцсетей, что акция протеста является бессрочной. Жилые комплексы должны были быть сданы еще несколько лет назад.

“Ъ-СПб” писал, что в апреле владельцу группы компаний Normann Владимиру Смирнову было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.