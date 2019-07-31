Сбербанк получил прибыль 476,9 млрд рублей по МСФО

Прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 476,9 млрд руб. (из них 250,3 млрд руб. — во втором квартале), следует из промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности банка.

Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,7 руб., что больше на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% (за второй квартал), составив более 7 трлн руб. и достигнув доли более 35% в структуре кредитного портфеля.

Согласно отчетности, средства клиентов увеличились на 2,0% за квартал, превысив 21 трлн руб.

«Динамичное развитие розничного бизнеса, фокус на расширении кредитования малого и среднего предпринимательства, дальнейшее повышение эффективности за счет совершенствования процессов и устойчивого роста числа пользователей цифровых сервисов обеспечили рентабельность капитала банка на уровне 23,9% в первом полугодии 2019 года»,— заявил финансовый директор Александр Морозов.