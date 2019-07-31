Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Россияне получили право на ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 31 июля.

Таким образом с 1 августа от уплаты НДФЛ освобождаются доходы граждан, полученные по ипотечным каникулам. Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, не будет признаваться доходом.

Ввести ипотечные каникулы предложил 20 февраля президент Владимир Путин. Они предназначаются для граждан, которые временно лишились дохода, начали пропускать платежи по ипотечным кредитам и не могут продолжать ежемесячные выплаты банку.

Вопрос реструктуризации ипотечных кредитов в последнее время приобрел особую значимость. В 2018 году в Банк России поступило 10,2 тыс. обращений жилищных заемщиков в связи с невозможностью исполнения ими принятых на себя обязательств.